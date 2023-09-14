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Вийшов бюджетний аналог iPhone 14 Pro. Деякі його характеристики навіть кращі за смартфон Apple!

Четвер 14 вересня 2023 20:07
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Вийшов бюджетний аналог iPhone 14 Pro. Деякі його характеристики навіть кращі за смартфон Apple! Axon 50 Lite як бюджетний аналог iPhone 14 Pro (колаж: Styler)
Автор: Павло Колеснік

Компанія ZTE представила новий середньобюджетний смартфон Axon 50 Lite. Доступний апарат насамперед виділяється дизайном, який явно запозичили у останніх "яблучних" телефонів, зокрема - у iPhone 14 Pro.

Як виглядає Axon 50 Lite, які його характеристики і ціна - читайте у нашому матеріалі нижче.

Що відомо про Axon 50 Lite

На задній панелі Axon 50 Lite знаходиться камера з трьома сенсорами. Тут є основний об'єктив на 50 Мп і пара 2-мегапіксельних камер для макрозйомки і глибинної зйомки.

При цьому, сенсори мають таке ж компонування, як і у топових смартфонів Apple.

Ще у девайса плоскі рамки - на цьому паралелі з 14 Pro закінчуються.

Вийшов бюджетний аналог iPhone 14 Pro. Деякі його характеристики навіть кращі за смартфон Apple!

Axon 50 Lite

Спереду новинка має 6,6-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю FHD+ і частотою 90 Гц, встановлений восьмиядерний процесор, який працює на частоті 1,6 ГГц. Телефон також отримав 4 Гбайт оперативної і 256 Гбайт внутрішньої пам'яті.

При цьому Axon 50 Lite виділяється на тлі флагманів Apple наявністю 3.5-мм аудіоджека для навушників і слотом під дві сім-карти. Усередині пристрою знаходиться акумулятор ємністю 5000 мАг з 22-ватною зарядкою. З коробки він працює на MyOS UI на базі Android 13.

Axon 50 Lite має також інші функції, такі як дві SIM-карти, 5G, дводіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, порт USB-C, бічний сканер відбитків пальців і 3,5-мм аудіороз’єм.

Вийшов бюджетний аналог iPhone 14 Pro. Деякі його характеристики навіть кращі за смартфон Apple!

Скриншот

Скільки коштує смартфон?

Вартість ZTE Axon 50 Lite становить 250 доларів - це близько 9000 грн.

Він буде продаватися в таких відтінках, як зелений, чорний і фіолетовий.

Про вихід цієї моделі в Європі поки не повідомлялося, але поява її на AliExpress і інших маркетплейсах - це питання часу.

Раніше ми писали про те, як змінювався "яблучний" смартфон з 2007 року до сьогодні.

Також у нас є матеріал про те, чому не можна кожного дня заряджати телефон "швидкою" зарядкою.

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