Вийшов бюджетний аналог iPhone 14 Pro. Деякі його характеристики навіть кращі за смартфон Apple!
Компанія ZTE представила новий середньобюджетний смартфон Axon 50 Lite. Доступний апарат насамперед виділяється дизайном, який явно запозичили у останніх "яблучних" телефонів, зокрема - у iPhone 14 Pro.
Як виглядає Axon 50 Lite, які його характеристики і ціна - читайте у нашому матеріалі нижче.
Що відомо про Axon 50 Lite
На задній панелі Axon 50 Lite знаходиться камера з трьома сенсорами. Тут є основний об'єктив на 50 Мп і пара 2-мегапіксельних камер для макрозйомки і глибинної зйомки.
При цьому, сенсори мають таке ж компонування, як і у топових смартфонів Apple.
Ще у девайса плоскі рамки - на цьому паралелі з 14 Pro закінчуються.
Axon 50 Lite
Спереду новинка має 6,6-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю FHD+ і частотою 90 Гц, встановлений восьмиядерний процесор, який працює на частоті 1,6 ГГц. Телефон також отримав 4 Гбайт оперативної і 256 Гбайт внутрішньої пам'яті.
При цьому Axon 50 Lite виділяється на тлі флагманів Apple наявністю 3.5-мм аудіоджека для навушників і слотом під дві сім-карти. Усередині пристрою знаходиться акумулятор ємністю 5000 мАг з 22-ватною зарядкою. З коробки він працює на MyOS UI на базі Android 13.
Axon 50 Lite має також інші функції, такі як дві SIM-карти, 5G, дводіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, порт USB-C, бічний сканер відбитків пальців і 3,5-мм аудіороз’єм.
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Скільки коштує смартфон?
Вартість ZTE Axon 50 Lite становить 250 доларів - це близько 9000 грн.
Він буде продаватися в таких відтінках, як зелений, чорний і фіолетовий.
Про вихід цієї моделі в Європі поки не повідомлялося, але поява її на AliExpress і інших маркетплейсах - це питання часу.
Раніше ми писали про те, як змінювався "яблучний" смартфон з 2007 року до сьогодні.
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