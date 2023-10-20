Топ-8 лучших смартфонов Android в 2023 году под любой бюджет и цели

В 2023 году выбор смартфона Android становится все более разнообразным и увлекательным. С каждым годом производители предлагают новые технологии и функции, делая смартфоны более универсальными и способными удовлетворить потребности пользователей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал мобильных разработчиков XDA Developers .

Samsung Galaxy S23 Ultra

Среди флагманских смартфонов лидер - Samsung Galaxy S23 Ultra. Это устройство разработано для тех, кто стремится к максимальным возможностям в своем гаджете. Он предлагает лучший набор камер, мощный процессор, долгий срок службы и отличный AMOLED-дисплей. К тому же смартфон отличается наличием комплектного стилуса, что делает его действительно уникальным на рынке.

Samsung Galaxy S23 Ultra (фото: ROZETKA)

Motorola Edge+ (2023)

Для ищущих альтернативу Galaxy S23 Ultra, Motorola Edge+ (2023) является привлекательной опцией. Этот смартфон придает поразительную производительность, хорошо сбалансированные характеристики и одну из лучших оболочек Android. И, что особенно хорошо, он доступен по цене, начиная с 599 долларов США (21 900 гривен).

Motorola Edge+ (2023) (фото: Motorola)

Samsung Galaxy S23 FE

Лучший выбор для тех, кто хочет оптимального соотношения цены и качества. Эта модель дает вам дизайн, характеристики и все ключевые функции топовых флагманов Galaxy, но по более доступной цене.

Samsung Galaxy S23 FE (фото: CNET)

Samsung Galaxy A54

Является идеально сбалансированным смартфоном в среднем ценовом диапазоне. Он обладает приятным дизайном, хорошим дисплеем с частотой обновления 120 Гц, высокой производительностью и качественной камерой.

Samsung Galaxy A54 (фото: ROZETKA)

OnePlus 11

Идеальный выбор для тех, кому важна плавность работы устройства. Несмотря на то, что многие Android-флагманы предлагают частоту обновления 120 Гц, OxygenOS в OnePlus 11 обеспечивает уникальную плавность и быстродействие.

OnePlus 11 (фото: Hotline)

Google Pixel 8 Pro

Для любителей фотографии и видеосъемки Google Pixel 8 Pro предоставляет широкие возможности. Обновленная камера на 50 и 48 мегапикселей, оптический зум 5X, более быстрый автофокус и профессиональные настройки позволяют создавать удивительные снимки и видеоролики.

Google Pixel 8 Pro (фото: The Independent)

Asus ROG Phone 7 Ultimate

Этот телефон - мечта для геймеров . Это один из самых мощных смартфонов Android с уникальной тройной системой охлаждения и OLED-экраном на задней панели для вывода сообщений и анимаций.

Asus ROG Phone 7 Ultimate (фото: ROZETKA)

Samsung Galaxy Z Fold 5

Среди складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 5 заслуживает особого внимания. Он предлагает более гладкое устройство и обновленное "железо", а также наконец лишился щели между частями экрана.

Samsung Galaxy Z Fold 5 (фото: Samsung)