Топ-8 лучших смартфонов Android в 2023 году под любой бюджет и цели
В 2023 году выбор смартфона Android становится все более разнообразным и увлекательным. С каждым годом производители предлагают новые технологии и функции, делая смартфоны более универсальными и способными удовлетворить потребности пользователей.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал мобильных разработчиков XDA Developers.
Samsung Galaxy S23 Ultra
Среди флагманских смартфонов лидер - Samsung Galaxy S23 Ultra. Это устройство разработано для тех, кто стремится к максимальным возможностям в своем гаджете. Он предлагает лучший набор камер, мощный процессор, долгий срок службы и отличный AMOLED-дисплей. К тому же смартфон отличается наличием комплектного стилуса, что делает его действительно уникальным на рынке.
Samsung Galaxy S23 Ultra (фото: ROZETKA)
Motorola Edge+ (2023)
Для ищущих альтернативу Galaxy S23 Ultra, Motorola Edge+ (2023) является привлекательной опцией. Этот смартфон придает поразительную производительность, хорошо сбалансированные характеристики и одну из лучших оболочек Android. И, что особенно хорошо, он доступен по цене, начиная с 599 долларов США (21 900 гривен).
Motorola Edge+ (2023) (фото: Motorola)
Samsung Galaxy S23 FE
Лучший выбор для тех, кто хочет оптимального соотношения цены и качества. Эта модель дает вам дизайн, характеристики и все ключевые функции топовых флагманов Galaxy, но по более доступной цене.
Samsung Galaxy S23 FE (фото: CNET)
Samsung Galaxy A54
Является идеально сбалансированным смартфоном в среднем ценовом диапазоне. Он обладает приятным дизайном, хорошим дисплеем с частотой обновления 120 Гц, высокой производительностью и качественной камерой.
Samsung Galaxy A54 (фото: ROZETKA)
OnePlus 11
Идеальный выбор для тех, кому важна плавность работы устройства. Несмотря на то, что многие Android-флагманы предлагают частоту обновления 120 Гц, OxygenOS в OnePlus 11 обеспечивает уникальную плавность и быстродействие.
OnePlus 11 (фото: Hotline)
Google Pixel 8 Pro
Для любителей фотографии и видеосъемки Google Pixel 8 Pro предоставляет широкие возможности. Обновленная камера на 50 и 48 мегапикселей, оптический зум 5X, более быстрый автофокус и профессиональные настройки позволяют создавать удивительные снимки и видеоролики.
Google Pixel 8 Pro (фото: The Independent)
Asus ROG Phone 7 Ultimate
Этот телефон - мечта для геймеров . Это один из самых мощных смартфонов Android с уникальной тройной системой охлаждения и OLED-экраном на задней панели для вывода сообщений и анимаций.
Asus ROG Phone 7 Ultimate (фото: ROZETKA)
Samsung Galaxy Z Fold 5
Среди складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 5 заслуживает особого внимания. Он предлагает более гладкое устройство и обновленное "железо", а также наконец лишился щели между частями экрана.
Samsung Galaxy Z Fold 5 (фото: Samsung)
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