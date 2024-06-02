Яскраві пернаті: топ-6 найбарвистіших птахів планети

Птахи - це чудовий приклад вишуканого вбрання у світі тварин. Вони блищать яскравими кольорами та унікальними оздобами, здатними зачарувати і привернути увагу навіть найвибагливіших глядачів.

Тукан жовтогорлий

Тукан жовтогорлий (Ramphastos sulfuratus), є витонченою тропічною птахою, яка мешкає від південної Мексики до північної Колумбії та північно-західної Венесуели.

Його переважно чорне оперення прикрашається жовтим горлом і щоками, світло-зеленими плямами на очах, а також яскраво-червоним пір'ям, що видно під хвостом.

Однак, основною рисою цього виду є його унікальний дзьоб, різнобарвний і протягом близько третини загальної довжини птаха - 20 дюймів (51 сантиметр).

Цей вид туканів використовує свій дзьоб для збору різноманітної їжі, включаючи фрукти, комах, ящірок, деревних жаб та яйця. Вони кидають їжу у повітря, перш ніж проковтнути її.

Зелений, помаранчевий, синій та червоний відтінки дзьоба привертають увагу потенційних партнерів. Дослідження показують, що дзьоб має тонкі кровоносні судини, що допомагають регулювати температуру тіла тукана.

Тукан жовтогорлий у Коста-Риці (фото: Вікіпедія)

Малюр лазуровий

Малюр лазуровий (Malurus splendens) вражає своєю красою під час розмноження, коли самці прикрашаються чудовими кобальтово-синіми пір'ям. Їх небесно-блакитна верхівка і щоки вражають самок.

Ці птахи, що досягають до 5 дюймів (13 см) у довжину, живуть у густо зарослих чагарниках або лісах акацій у деяких частинах Австралії. Харчуються переважно комахами, яких збирають з землі та чагарників.

У вересні самці змінюють своє блідо-коричневе оперення на яскраві сині відтінки та чорну маску для очей. Починаючи демонстрацію залицяння, вони рвуть рожеві та фіолетові пелюстки для потенційних партнерів. Тим часом самки будують куполоподібні гнізда з сухої трави, кори та коріння, настільки малі, що під час насиджування птахам доводиться підгинати хвости.

Як виглядає птах Малюр лазуровий (фото: Вікіпедія)

Гульдова амадина

Гульдова амадина (Chloebia gouldiae), здивує вас своєю красою. Цей птах має різні колірні комбінації: обличчя може бути чорним, червоним або жовтим, а спина - яскраво-зеленою, шия - бірюзовою, живіт - жовтим, а фіолетове пір'я доповнює цю чудову палітру. Чорне обличчя - найпоширеніше, зустрічається у 75% птахів, а червоне або жовте - у решти.

Ці чарівні птахи зустрічаються в узліссях мангрових лісів, чагарниках та саванах північної Австралії, де харчуються насінням трав та комахами. Вони дуже товариські та часто збираються навколо води у великих зграях, бо птахам потрібно пити кілька разів на день.

Але ця краса зробила їх об'єктом незаконного вилову. Разом із втратою довкілля, хижацтвом, паразитами та лісовими пожежами незаконна торгівля птахами призвела до зменшення дикої популяції до менше, ніж 2500 птахів.

Різнокольорові птахи амадіни (фото: Вікіпедія)

Колібрі з вогненним горлом

Колібрі з вогненним горлом (Panterpe insignis) - вид чарівних колібрі, що мешкає в гірських лісах Коста-Ріки та західної Панами.

Їх тіла завдовжки 4 дюйми (10 см) прикрашені переливаючимся пір'ям, з темно-жовтогарячим на основі горла, жовтим і блакитно-зеленим на животі та спині, а також мерехтливим королівським синім на грудях і маківці.

Хоча самці трохи більші за самок, обидва статеві види мають однаковий зовнішній вигляд і довгий, тонкий, чорний дзьоб з рожевою основою, який використовується для поживлення нектаром квітів, чагарників і дерев.

Як виглядає колібрі з вогненним горлом (фото: Вікіпедія)

Індійський павич

Індійський павич (Pavo cristatus), часто називаний просто павич, славиться своїми блакитними перлинами пір'я і величним хвостом з покритими плямами оперенням, який він розправляє, щоб привернути увагу самок. Самиці менш яскраві, з плямисто-коричневим пір'ям і коротшим хвостом без плям на очах, хоча у них є переливаюче зелене пір'я на горлі.

Індійські павичі є родовищем Індійського субконтиненту, але їх також завезли в багато інших куточків світу, включаючи Північну Америку, Європу, Південну Африку та Австралію як декоративних птахів. У природі вони живуть в лісових урочищах, де полюють на фрукти, дрібних рептилій, комах і гризунів.

Як виглядає павич - чим відрізняються самець та самка (фото: Вікіпедія)