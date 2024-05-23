Не тільки шимпанзе: 7 тварин, які дивують "людською" поведінкою

Люди часто вважають себе унікальними у своїх здібностях і поведінці. Проте багато тварин, від комах до великих ссавців, мають риси, що нагадують людські. Від слонів, які оплакують своїх померлих, до бджіл, які відчувають песимізм після невдач.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про тварин, які демонструють дивовижний репертуар поведінки, який може здатися моторошно людським.

Шимпанзе

Шимпанзе, наші найближчі родичі, мають ті ж п’ять основних рис особистості, що й люди: сумлінність, відкритість, приємність, екстраверсію та невротизм. Також вчені виявили, що шимпанзе з приємнішим характером формують міцніші соціальні зв’язки та живуть довше.

Відомо, що старіючі шимпанзе обирають більш змістовні взаємодії зі старими друзями, як це роблять люди похилого віку. Вони копіюють людську поведінку, таку як махання, плескання та поцілунки, і навіть ведуть війни за територію.

Шимпанзе (фото: Freepik)

Горили

Горили мають людські риси особистості як у дикій природі, так і в неволі. Вони використовують міміку та жести для спілкування, відчувають радість, співпереживання та сум.

Різні популяції горил мають різні характери. Їхні культурні риси змінюються між групами, такими як гірські та західні низинні горили.

Горила (фото: Freepik)

Дельфіни-афаліни

Дельфіни відомі своїм інтелектом і комунікабельністю. Вони мають такі риси особистості, як відкритість, товариськість і неприязність.

Цікаво, що дельфіни мають унікальну рису - цілеспрямованість, яка поєднує спокій і сумлінність. Вони взаємодіють і будують стосунки так само як і люди, що відіграє важливу роль у розвитку їх особистості.

Дельфіни (фото: Freepik)

Азіатські слони

Азіатські слони мають високий інтелект і міцні соціальні зв’язки. Вони впізнають себе в дзеркалі та мають довготривалу пам’ять. Їхні гени, що впливають на роботу мозку та метаболізм, еволюціонували подібно до людських.

Слони також пройшли еволюційний процес приручення, який підвищив їх комунікабельність і зменшив агресію.

Слони (фото: Freepik)

Бджоли

Бджоли, як і люди, можуть відчувати песимізм після стресу. Після струшування, яке імітує атаку хижака, у них спостерігається нижчий рівень дофаміну та серотоніну, що вказує на відчуття негативних емоцій, схожих на людські.

Бджола (фото: Freepik)

Горбаті кити

Кити використовують пісню для створення соціальних груп, пошуку пари та спілкування. Їхні музичні вподобання змінюються з часом, і кожен вид кита має свою власну пісню.

Кити живуть у тісних соціальних групах, утворюють взаємовигідні альянси та люблять грати, що пов’язано з великим розміром їхнього мозку.

Кит (фото: Freepik)

Восьминоги

Восьминоги мають блакитну кров, а також кілька мізків і сердець, що робить їх схожими на інопланетян. Проте вони також дуже розумні, можуть розпізнавати обличчя та вчитися.

Дослідження 2010 року показало, що гігантські тихоокеанські восьминоги здатні розпізнавати людей завдяки великій частині мозку, яка відповідає за зір. Ці восьминоги вибагливі: їм можуть подобатися одні люди та не подобатися інші, вони завжди віддають перевагу тому, хто їх годує.

Восьминоги єдині серед морських безхребетних, які вміють користуватися інструментами за допомогою своїх довгих рук, кожна з яких має свій мозок.

Восьминіг (фото: Freepik)