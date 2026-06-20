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Окупанти вдарили КАБами по Харкову, під завалами будинку опинилися люди

04:56 20.06.2026 Сб
2 хв
Через обстріл Харкова зруйновано будинок, під завалами є люди
aimg Катерина Коваль
Окупанти вдарили КАБами по Харкову, під завалами будинку опинилися люди Фото: на місці влучань працюють рятувальні служби (facebook.com/DSNSKharkiv)
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Російські окупаційні війська у ніч проти суботи, 20 червня, завдали авіаційного удару по Харкову, застосувавши керовані бомби. Ворожий приліт зафіксовано в житловому секторі, де значних руйнувань зазнав багатоквартирний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Ігоря Терехова.

Керована авіабомба окупантів поцілила по території Холодногірського району Харкова ближче до четвертої години ранку. Внаслідок вибуху суттєвих пошкоджень зазнав двоповерховий житловий будинок.

На цей момент підтверджено інформацію про п’ятьох постраждалих цивільних громадян, серед яких є маленький хлопчик.

За попередніми даними рятувальних служб, під уламками та завалами зруйнованої будівлі все ще можуть перебувати люди.

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На місці влучання наразі розгорнуто екстрений штаб, працюють бригади екстреної медичної допомоги та всі профільні рятувальні служби міста, які здійснюють пошук заблокованих мешканців та розбір конструкцій понівеченої двоповерхівки.

15 червня російські війська обстріляли харківський зоопарк, де постраждали тварини, після чого завдали підступного повторного удару. Тоді під час ліквідації наслідків попереднього обстрілу на місці пожежі загинули п’ятеро рятувальників ДСНС.

Напередодні загарбники поцілили по Харківському художньому музею, через що кілька людей отримали гостру стресову реакцію, а згодом вдарили по підприємству в Холодногірському районі, де вогонь охопив третій поверх будівлі. Також окупанти в ніч на 10 червня атакували Харків безпілотниками рекордні 26 разів, травмувавши п'ятьох осіб.

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