Окупанти вдарили КАБами по Харкову, під завалами будинку опинилися люди

Російські окупаційні війська у ніч проти суботи, 20 червня, завдали авіаційного удару по Харкову, застосувавши керовані бомби. Ворожий приліт зафіксовано в житловому секторі, де значних руйнувань зазнав багатоквартирний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Ігоря Терехова.

Керована авіабомба окупантів поцілила по території Холодногірського району Харкова ближче до четвертої години ранку. Внаслідок вибуху суттєвих пошкоджень зазнав двоповерховий житловий будинок.

На цей момент підтверджено інформацію про п’ятьох постраждалих цивільних громадян, серед яких є маленький хлопчик.

За попередніми даними рятувальних служб, під уламками та завалами зруйнованої будівлі все ще можуть перебувати люди.

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На місці влучання наразі розгорнуто екстрений штаб, працюють бригади екстреної медичної допомоги та всі профільні рятувальні служби міста, які здійснюють пошук заблокованих мешканців та розбір конструкцій понівеченої двоповерхівки.