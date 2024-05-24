10 причин, чому ваша кішка пісяє на ліжко, і як це зупинити

Коли ваша кішка вибирає ліжко для своїх потреб, це може бути причиною занепокоєння та незручностей. Проте, це часто має свої причини, і розуміння їх може допомогти уникнути цієї проблеми.

РБК-Україна (проект Styler) розкриває 10 причин, чому ваш улюбленець може пісяти на ліжко та як це припинити.

Медичні причини

Медичні проблеми можуть бути серйозною причиною неправильного сечовиділення у кішок. Ці проблеми можуть включати:

Сечові камені та кристали. Утворення каменів або кристалів у сечовивідних шляхах може бути наслідком різних факторів, включаючи дієту, генетичні аспекти, або недостатнє споживання рідини. Ці утворення можуть стимулювати сечовиділення та призводити до нестандартної поведінки.

Утворення каменів або кристалів у сечовивідних шляхах може бути наслідком різних факторів, включаючи дієту, генетичні аспекти, або недостатнє споживання рідини. Ці утворення можуть стимулювати сечовиділення та призводити до нестандартної поведінки. Інфекції сечовивідних шляхів . Бактеріальні інфекції можуть викликати запалення сечовивідних шляхів, що призводить до частого сечовиділення. Кішки можуть шукати інші місця для сечовиділення, оскільки асоціюють лоток з дискомфортом.

. Бактеріальні інфекції можуть викликати запалення сечовивідних шляхів, що призводить до частого сечовиділення. Кішки можуть шукати інші місця для сечовиділення, оскільки асоціюють лоток з дискомфортом. Пухлина сечового міхура. Рідко, але пухлини можуть виникати в сечовому міхурі, що може спричинити частіше сечовиділення. Біль у сечовиділенні може спонукати кішок вибирати м'якіші поверхні для сечовиділення, такі як ліжко.

Рідко, але пухлини можуть виникати в сечовому міхурі, що може спричинити частіше сечовиділення. Біль у сечовиділенні може спонукати кішок вибирати м'якіші поверхні для сечовиділення, такі як ліжко. Хвороба нирок. Захворювання нирок може призводити до збільшеного сечовиділення через недостатню концентрацію сечі.

Захворювання нирок може призводити до збільшеного сечовиділення через недостатню концентрацію сечі. Діабет. Може викликати збільшене виділення рідини через недостатнє контролювання рівня цукру в крові.

Може викликати збільшене виділення рідини через недостатнє контролювання рівня цукру в крові. Артрит. У літніх кішок артрит може зробити використання звичайного туалетного лотка незручним. Кішки можуть шукати інші місця для сечовиділення, які вважаються зручнішими.

Психологічні причини

Психологічні фактори також можуть впливати на поведінку кішок щодо місць для сечовиділення:

Стрес і тривога. Різні події, такі як переїзд, зміни вдома або втрата члена сім'ї, можуть викликати стрес у кішок, що може призводити до нестандартного сечовиділення.

Різні події, такі як переїзд, зміни вдома або втрата члена сім'ї, можуть викликати стрес у кішок, що може призводити до нестандартного сечовиділення. Огида до туалетного лотка. Невідповідність туалетного лотка для кішок може змусити їх шукати інші місця для сечовиділення, які вважаються більш прийнятними.

Невідповідність туалетного лотка для кішок може змусити їх шукати інші місця для сечовиділення, які вважаються більш прийнятними. Когнітивна дисфункція. У літніх кішок може розвиватися зниження розумових функцій, що може призвести до забуття місця розташування туалету та неправильного сечовиділення.

Фізіологічні причини

Фізіологічні причини можуть виникати з різних медичних станів, що перешкоджають здатності кішок утримувати сечу:

Нетримання сечі. Проблеми з утриманням сечі можуть бути наслідком різних станів, таких як ушкодження нервів або інші проблеми з сечовивідними шляхами. Це може призводити до того, що кішки шукають місця для сечовиділення, які вважаються більш зручними.

Як відучити кішку пісяти на ліжко

Усунення основної причини є ключем до вирішення проблеми. Зверніться до ветеринара для діагностики та порад щодо лікування. Також створіть спокійне та комфортне середовище для вашої кішки, де вона відчуватиме себе безпечно.

Зберіться з терпінням і розумінням, які допоможуть вам та вашій кішці подолати цю неприємність і знову насолоджуватися спільним часом у чистому та затишному домі.