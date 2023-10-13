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Розкрито дизайн конкурента iPhone 15 Pro від Xiaomi - може викликати різноманітні реакції

П'ятниця 13 жовтня 2023 20:58
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Розкрито дизайн конкурента iPhone 15 Pro від Xiaomi - може викликати різноманітні реакції Новий смартфон від Xiaomi (колаж: Styler)
Автор: Павло Колеснік

Флагман Xiaomi 14 Pro вперше показали на рендерах. Його мають представити вже наступного місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на портал 91mobiles.

У мережі з'явилися перші зображення флагманського смартфону Xiaomi 14 Pro, засновані на наявній інформації про його дизайн та особливості конструкції.

Судячи з цих рендерів новий телефон матиме плоский дисплей, на відміну від попередніх моделей з приставкою Pro, які зазвичай мали вигнуті краї, що не всім подобалося.

Розкрито дизайн конкурента iPhone 15 Pro від Xiaomi - може викликати різноманітні реакціїНовий Xiaomi 14 Pro (фото: 91mobiles)

Новий смартфон також буде трохи товщий в порівнянні з Xiaomi 13 Pro, а модуль камери, мабуть, буде набагато масивнішим, навіть для флагманського пристрою.

Розкрито дизайн конкурента iPhone 15 Pro від Xiaomi - може викликати різноманітні реакціїНовий Xiaomi 14 Pro (фото: 91mobiles)

Габарити корпусу становитимуть 161,6×75,3×8,7 мм, а з урахуванням модуля камери - 13,1 мм.

Що стосується технічних характеристик, Xiaomi 14 Pro буде оснащений 6,6-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2K, найновішим процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (прем'єра якого очікується наприкінці жовтня) та акумулятором на 4860 мА/год з підтримкою швидкої 120 Вт.

Розкрито дизайн конкурента iPhone 15 Pro від Xiaomi - може викликати різноманітні реакціїНовий Xiaomi 14 Pro (фото: 91mobiles)

Детальної інформації про камери зараз немає, але вони, ймовірно, будуть ключовою особливістю смартфона. Зважаючи на розміри модуля, передбачається, що Xiaomi знову може використовувати 1-дюймовий сенсор.

Анонс Xiaomi 14 Pro очікується у листопаді, раніше, ніж зазвичай.

Раніше ми писали, що вийшов найлегший у світі смартфон за 35 тис. гривень.

А ще у нас є матеріал про бюджетний аналог iPhone 14 Pro.

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