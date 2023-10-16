Топ-5 смартфонов, которые в 2023 году выделяются оптимальным сочетанием цены и возможностей

Эксперты выбрали 5 моделей, которые качественно собраны, хорошо оптимизированы, обладают оптимальными характеристиками и не стоят заоблачных денег. Самый дорогой смартфон в списке оценивается в 500 долларов, в то время как самый дешевый доступен примерно за 160 долларов.

Samsung Galaxy A03S

Это устройство для менее требовательных пользователей. Он оснащен просторным 6,5-дюймовым HD-дисплеем, идеальным для чтения новостей, просмотра видео и игр. Телефон также включает в себя тройную камеру 13+2+2 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мА/ч. Samsung обещает снабжать телефон обновлениями безопасности в течение по меньшей мере 4 лет, что является значительным преимуществом в этом ценовом диапазоне. Стоит 160 долларов.

Samsung Galaxy A03S (фото: Samsung)

iPhone SE (2022)

Подходит для тех, кто хочет перейти на устройство Apple, не тратя много средств. Этот смартфон предлагает сочетание старого дизайна с современными характеристиками, включая чип Apple A15 Bionic и поддержку 5G, при этом его стоимость составляет менее 400 долларов. Он также отличается небольшим 4,7-дюймовым экраном, что делает его одним из немногих устройств на рынке со схожими размерами.

iPhone SE (2022) (фото: iPhone)

Pixel 6A

Представляет собой самый лучший смартфон на Android в своей ценовой категории. Его компактные размеры, яркий экран, камера превосходящая iPhone 14 в слепых тестах, топовое программное обеспечение и доступная цена в 349 долларов делают его привлекательным выбором.

Google Pixel 6A (фото: ROZETKA)

Galaxy A54

Это бестселлер бренда 2022 года, и теперь он доступен по еще более низкой цене. Устройство по-прежнему обладает одним из лучших дисплеев в своем классе, мощным процессором, а его фотохарактеристики сравнимы с бюджетными флагманами. Он также защищен от влаги и пыли, имеет стереодинамики и NFC-модуль.

Samsung Galaxy A54 (фото: ROZETKA)

Pixel 7A

Если вы готовы потратить 500 долларов, этот смартфон можно считать практически безупречным выбором. Он предлагает компактный 6,1-дюймовый дисплей OLED с частотой обновления 90 Гц, мощный процессор Google Tensor G2, одну из лучших камер в своей ценовой категории и обновления, которые будут доступны к 2026 году.

Google Pixel 7a (фото: ROZETKA)