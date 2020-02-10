Топ актеров, которым до сих пор незаслуженно не дали "Оскар"

Оскар 2020 определил победителей в ночь с 9 на 10 февраля в театре "Долби" в Голливуде. Триумфаторами этого года стали Хоакин Феникс и Брэд Питт, которые долго входили в список обделенных золотой статуэткой актеров. Тем не менее, в киноиндустрии есть еще много актеров, которые до сих пор незаслуженно остаются без "Оскара". Топ талантов без Оскара - в материале Styler.

Эдвард Нортон

Нортону удается воплощать сложные роли "на грани", как рассказчик из "Бойцовского клуба", хладнокровный и безжалостный предводитель группировки неонацистов в "Американской истории Х".

Актер трижды номинировался на "Оскар" за "Первобытный страх" (1996) "Американскую историю Икс" (1998), "Бердмен" (2014), но награда все время уходила в руки других актеров.

Эдвард Нортон в "Американской истории Х" и "Бойцовском клубе" (кадры из к/ф)

Рэйф Файнс

Этот актер с потрясающими глазами дважды номинировался на "Оскар": за роли в фильмах "Список Шиндлера" (1993) и "Английский пациент" (1996). И хотя, к примеру, у "Списка Шиндлера" семь "Оскаров", у "Английского пациента" - девять, у Файнса - по-прежнему ни одной награды.

В последние годы актер также играл в картинах, отмеченных "Оскарами" - это "Чтец" (2008) и "Отель Гранд Будапешт" (2014), но награда снова обходила талантливого британца. Ну и как не вспомнить о блистательном Волан-де-Морте из "Гарри Поттера".

Рэйф Файнс в "Списке Шиндлера и "Гарри Поттере" (кадры из к/ф)

Джим Керри

Джим Керри без преувеличения самый известный комик в мире, талантливый актер и мастер перевоплощений. Но, тем не менее, у него не то что "Оскаров", но даже номинаций на премию нет. Поговаривают, что актер отчаянно хочет, по крайней мере хотел, когда был помоложе, получить статуэтку.

Ради этого актер из комика трансформировался в драматические и трагикомические амплуа в фильмах "Вечное сияние чистого разума" (2004), "Шоу Трумена" (1998).

А в 2001 году Керри снялся в драме Фрэнка Дарабонта "Маджестик". Фильм в прокате не окупился, собрав лишь 37 млн $, критикам фильм не понравился, а некоторые из них считали, что Керри сыграл эту роль для того, чтобы получить "Оскар".

Кейт Уинслет и Джим Керри в "Вечном сиянии чистого разума" (кадр из к/ф)

Киану Ривз

Главное кинособытие конца 90-х - начала 2000-х - "Матрица" собрала воз и маленькую тележку призов. Без Киану Ривза ее сложно представить, но "Оскар" он тем не менее не заработал. Смешно, но зато за эту роль ему дали награды за лучшую драку и лучший поцелуй от MTV.

Многие критики полагают, что всему виной роли, которые выбирает Киану. Они способны становиться культовыми в массах, но на "Оскар" откровенно не тянут. Факт, что Киану Ривз до сих пор без золотой статуэтки, не уменьшает всенародной любви к нему.

Киану Ривз (кадр из к/ф "47 ронинов")