Оскар 2020: как Джокер чуть не свел с ума Хоакина Феникса

Оскар 2020 получил Хоакин Феникс (коллаж: РБК-Украина)

Оскар 2020 удивил кинолюбителей заслуженными триумфами некоторых актеров и режиссеров

Оскар 2020 вручили в театре "Долби" в Голливуде 9 февраля. Одним из триумфаторов церемонии стал 45-летний Хоакин Феникс, победу которого абсолютно заслуженной считают даже его конкуренты на награду за "Лучшую мужскую роль". Чего стоил Фениксу путь к заветной награде - в материале Styler.

Для актера это уже четвертая номинация: ранее он претендовал на Оскар за роли в "Гладиаторе" (2000), "Переступить черту" (2005) и "Мастер" (2012).

Актер однажды признался, что подготовка к такой психологически сложной роли едва не свела его с ума. Работа над ролью усугубилась и строжайшей диетой, благодаря которой всегда "в меру упитанному" Фениксу нужно было сбросить 23 килограмма. По словам актера, это похудение было похоже на одержимость, даже несмотря на то, что он сбрасывал вес под присмотром врача.

Роковой Джокер

Отметим, что роль "Джокера" некогда буквально свела с ума близкого друга Хоакина - Хита Леджера, который умер вскоре после съемок в "Темном рыцаре". Сложное перевоплощение привело актера к депрессии, а 22 января 2008 года его нашли мертвым. Актер умер в 28-летнем возрасте от передозировки препаратов.

18 июля 2008 года "Темный рыцарь" Кристофера Нолана вышел в прокат, а в 2009 Хита Леджера удостоили премии Оскар посмертно (второй случай за всю историю премии).

Хоакин Феникс в роли Джокера (кадр из фильма)

На какие жертвы шел Хоакин Феникс для своих ролей

Сам же Хоакин всегда очень серьезно готовился к своим ролям, за что к 45 годам успел получить 37 наград и 127 номинаций.

Экстремальное похудение для "Джокера" - не первое в карьере Феникса. Так, для фильма "Мария Магдалена" 2018 года, где Феникс сыграл Иисуса Христа, он тоже сбрасывал вес, питаясь на 300 ккал в день, чтобы выглядеть изможденным. Также он тщательно изучил все Евангелия и выбрал именно те черты Иисуса, которые казались ему максимально подходящими к образу. При этом сам актер является убежденным атеистом.

Для роли в фильме "Мастер" 2012 года актеру поставить на зубы специальные скобы и резинки, которые не давали челюстям размыкаться. Эта роль принесла Фениксу номинацию на "Оскар".

А перед съемками в фильме "Команда 49: Огненная лестница" 2004 года актер окончил пожарную академию и какое-то время проработал настоящим пожарным.

В 2008 году на одном из вечерних телешоу Феникс объявил об окончании кинокарьеры и своем решении стать рэп-исполнителем. Актер появился в студии с бородой, в неопрятной одежде и заметно поправившимся. Как оказалось, это стало частью образа для псевдодокументального фильма "Я все еще здесь", снятого Кейси Аффлеком, который на тот момент был женат на родной сестре Хоакина - Рейн Феникс.

Интересные факты об этом уникальном актере

Хоакин Феникс (при рождении Хоакин Боттом) - выходец из семьи сектантов из организации "Дети бога", он родился в Южной Америке, где колесили вместе с сектой его родители. У него - три сестры (Рейн, Либерти и Саммер), а также брат Ривер - актер, умерший в 23 года. Когда родители Хоакина покинули секту, они сменили фамилию на Феникс (птица, которая возрождается из пепла).

Хоакин Феникс в детстве (фото из открытых источников)

На губе актера есть специфический шрам - это слабовыраженная врожденная форма расщепления неба - "заячьей губы". Полученный дефект Феникс объясняет травмой матери во время беременности, но предпринимать по этому поводу ничего не собирается.

Когда Хоакину было три года - он во время рыбалки увидел, как умирает пойманная рыба. С тех пор он не употребляет пищу животного происхождения, являясь убежденным вегетарианцем. Кроме того, он носит одежду только из синтетических материалов, в том числе и на съемках.

Старший брат Хоакина - Ривер - тоже актер, которому пророчили славу. Одной из самых запоминающихся киноработ Ривера стал "Мой личный штат Айдахо", где он играл вместе с Киану Ривзом. Но 31 октября 1993 года Ривер умер на руках у Хоакина и Рейн в возрасте 23 лет от передозировки наркотиков.

Хоакин и Ривер Феникс - единственные братья за всю историю кино, которые получили номинацию на "Оскар": Ривер был номинирован в 1988 году за фильм "На холостом ходу" в возрасте 17 лет.

За роль кантри-певца Джонни Кэша в байопике "Переступить черту" Феникс получил не только "Золотой глобус" как лучший актер и номинацию на "Оскар", но и "Грэмми" за лучший сборник саундтреков к фильму. Все песни к фильму актер исполнил сам.

"Мы виноваты в том, что эгоцентрично относимся к миру, что считаем себя центром вселенной… Мы боимся мысли, что должны изменяться сами… Я думаю, когда мы полюбим и будем сочувствовать, мы сможем творить и приносить пользу окружающему миру. В жизни я был эгоистом и плохим человеком, но вы мне подарили второй шанс… Мы можем быть лучше, помогая друг другу", - сказал актер, выступая со сцены.

Хоакин Феникс получает Оскар (фото: oscar.go.com)

Отметим также, что триумфатором 92-й церемонии награждения "Оскар" стал фильм "Паразиты", он получил 4 награды из 6, на которые был номинирован. Фильм режиссера Пон Чжун Хо стал первым неанглоязычным фильмом, получившим главную статуэтку.

Оскар 2020 запомнился также тем, что Брэд Питт получил свою первую статуэтку за актерскую игру. Актер уже получал награду в качестве продюсера за фильм "12 лет рабства" в 2014 году.