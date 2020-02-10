Оскар 2020: главные победители церемонии

Оскар 2020 (фото: oscars.org)

Оскар 2020 показал миру лучшие достижения киноиндустрии

Оскар 2020 состоялся в голливудском театре "Долби" в ночь с 9 на 10 февраля. Грандиозная 92-я церемония вручения золотых статуэток собрала главных представителей мировой киноиндустрии на красной дорожке. Кто стал обладателем "Оскара" 2020 в главных номинациях - в материале Styler.

Отметим, что премия "Оскар" вручается в 24 номинациях, но главными считаются десять. Триумфатором 92-й церемонии награждения "Оскар" стал фильм "Паразиты", он получил 4 награды из 6, на которые был номинирован.

Оскар 2020 запомнился также тем, что Брэд Питт получил свою первую статуэтку.

Оскар в категории "Лучший фильм" - "Паразиты"

На статуэтку претендовали девять кинолент:

"Ford против Ferrari",

"Ирландец",

"Кролик Джоджо",

"Джокер",

"Маленькие женщины",

"Брачная история",

"1917",

"Однажды в... Голливуде",

"Паразиты".

Топ актрис, которым незаслуженно вручили премию Оскар

Лучшим режиссером стал Пон Чжун Хо за фильм "Паразиты"

Номинировались пять режиссеров:

Сэм Мендес ("1917"),

Мартин Скорсезе ("Ирландец"),

Тодд Филлипс ("Джокер"),

Квентин Тарантино ("Однажды в... Голливуде"),

Пон Чжун Хо ("Паразиты").

Лучшим актером 2020 года стал Хоакин Феникс за роль в "Джокере"

Претендовали на получение Оскара:

Антонио Бандерас за роль Сальвадора Майо в фильме "Боль и слава",

Леонардо Ди Каприо за роль Рика Далтона в "Однажды в... Голливуде",

Хоакин Феникс за роль Артура Флека в "Джокере",

Адам Драйвер за роль Чарли Барбера в "Брачной истории",

Джонатан Прайс за роль кардинала Хорхе Марио Бергольо в фильме "Два Папы".

Нео уже не тот: в сеть слили фото со съемок четвертой "Матрицы"

Хоакин Феникс в роли Джокера (кадр из фильма)

Лучшей актрисой в этом году стала Рене Зелвегер за фильм "Джуди"

Номинировались на Оскар в этой категории:

Синтия Эриво за роль Гарриет Табмен в фильме "Гарриет",

Скарлетт Йоханссон за роль Николь Барбер в "Брачной истории"

Сирша Ронан за Джозефину "Джо" Марч в "Маленьких женщинах",

Шарлиз Терон за роль Мегин Келли в "Скандале",

Рене Зеллвегер за Джуди Гарленд в "Джуди".

Лучшим актером второго плана стал Брэд Питт за роль Клиффа Бута в "Однажды в... Голливуде"

На это звание претендовали пять актеров:

Том Хэнкс за роль Фреда Роджерса в фильме "Прекрасный день по соседству",

Энтони Хопкинс за роль Бенедикта XVI в фильме "Два Папы",

Аль Пачино за роль Джимми Хоффы в "Ирландце",

Джо Пеши за Рассела Буфалино в "Ирландце",

Брэд Питт за роль Клиффа Бута в "Однажды в... Голливуде".

Брэд Питт в "Однажды в Голливуде" (кадр из фильма)

Оскар в категории Лучшая актриса второго плана получила Лора Дерн за роль Норы Фэншоу в "Брачной истории".

Претендовали на статуэтку в номинации:

Кэти Бэйтс за роль Барбары "Боби" Джуэлл в к/ф "Дело Ричарда Джуэлла",

Лора Дерн за роль Норы Фэншоу в "Брачной истории",

Скарлетт Йоханссон за роль Рози Бецлер в "Кролике Джоджо",

Флоренс Пью за Эми Марч в "Маленьких женщинах",

Марго Робби за роль Кайлы Посписил в "Скандале".

Лора Дерн и Скарлетт Йоханссон в "Брачной истории" (кадр из фильма)

Лучший оригинальный сценарий - Пон Чжун Хо и Хан Джин Вон, "Паразиты".

Номинантами на премию в категории стали:

Райан Джонсон - "Достать ножи",

Ноа Баумбах - "Брачная история",

Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кэрнс - "1917",

Квентин Тарантино - "Однажды в… Голливуде",

Пон Чжун Хо и Хан Джин Вон - "Паразиты".

Оскар за Лучший адаптированный сценарий получил Тайка Вайтити за "Кролик Джоджо"

Претендентами на "Оскар" в категории были:

Стивен Заиллян - "Ирландец",

Тайка Вайтити - "Кролик Джоджо",

Тодд Филлипс и Скотт Сильвер - "Джокер",

Грета Гервиг - "Маленькие женщины",

Энтони Маккартен - "Два Папы".

Оскар 2020: на международном конкурсе разгорелся скандал

Лучшим анимационным полнометражным фильмом в 2020 году стала "История игрушек 4"

В номинацию попали пять мультфильмов:

"Как приручить дракона 3",

"Я потерял свое тело",

"Клаус",

"Потерянное звено",

"История игрушек 4".

Оскар за Лучший иностранный художественный фильм получили "Паразиты"

В категории за победу боролись: