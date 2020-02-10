Оскар 2020: главные победители церемонии

Оскар 2020 (фото: oscars.org)
Оскар 2020 показал миру лучшие достижения киноиндустрии
Оскар 2020 состоялся в голливудском театре "Долби" в ночь с 9 на 10 февраля. Грандиозная 92-я церемония вручения золотых статуэток собрала главных представителей мировой киноиндустрии на красной дорожке. Кто стал обладателем "Оскара" 2020 в главных номинациях - в материале Styler.
Отметим, что премия "Оскар" вручается в 24 номинациях, но главными считаются десять. Триумфатором 92-й церемонии награждения "Оскар" стал фильм "Паразиты", он получил 4 награды из 6, на которые был номинирован.
Оскар 2020 запомнился также тем, что Брэд Питт получил свою первую статуэтку.
Оскар в категории "Лучший фильм" - "Паразиты"
На статуэтку претендовали девять кинолент:
- "Ford против Ferrari",
- "Ирландец",
- "Кролик Джоджо",
- "Джокер",
- "Маленькие женщины",
- "Брачная история",
- "1917",
- "Однажды в... Голливуде",
- "Паразиты".
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Лучшим режиссером стал Пон Чжун Хо за фильм "Паразиты"
Номинировались пять режиссеров:
- Сэм Мендес ("1917"),
- Мартин Скорсезе ("Ирландец"),
- Тодд Филлипс ("Джокер"),
- Квентин Тарантино ("Однажды в... Голливуде"),
- Пон Чжун Хо ("Паразиты").
Лучшим актером 2020 года стал Хоакин Феникс за роль в "Джокере"
Претендовали на получение Оскара:
- Антонио Бандерас за роль Сальвадора Майо в фильме "Боль и слава",
- Леонардо Ди Каприо за роль Рика Далтона в "Однажды в... Голливуде",
- Хоакин Феникс за роль Артура Флека в "Джокере",
- Адам Драйвер за роль Чарли Барбера в "Брачной истории",
- Джонатан Прайс за роль кардинала Хорхе Марио Бергольо в фильме "Два Папы".
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Хоакин Феникс в роли Джокера (кадр из фильма)
Лучшей актрисой в этом году стала Рене Зелвегер за фильм "Джуди"
Номинировались на Оскар в этой категории:
- Синтия Эриво за роль Гарриет Табмен в фильме "Гарриет",
- Скарлетт Йоханссон за роль Николь Барбер в "Брачной истории"
- Сирша Ронан за Джозефину "Джо" Марч в "Маленьких женщинах",
- Шарлиз Терон за роль Мегин Келли в "Скандале",
- Рене Зеллвегер за Джуди Гарленд в "Джуди".
Лучшим актером второго плана стал Брэд Питт за роль Клиффа Бута в "Однажды в... Голливуде"
На это звание претендовали пять актеров:
- Том Хэнкс за роль Фреда Роджерса в фильме "Прекрасный день по соседству",
- Энтони Хопкинс за роль Бенедикта XVI в фильме "Два Папы",
- Аль Пачино за роль Джимми Хоффы в "Ирландце",
- Джо Пеши за Рассела Буфалино в "Ирландце",
- Брэд Питт за роль Клиффа Бута в "Однажды в... Голливуде".
Брэд Питт в "Однажды в Голливуде" (кадр из фильма)
Оскар в категории Лучшая актриса второго плана получила Лора Дерн за роль Норы Фэншоу в "Брачной истории".
Претендовали на статуэтку в номинации:
- Кэти Бэйтс за роль Барбары "Боби" Джуэлл в к/ф "Дело Ричарда Джуэлла",
- Лора Дерн за роль Норы Фэншоу в "Брачной истории",
- Скарлетт Йоханссон за роль Рози Бецлер в "Кролике Джоджо",
- Флоренс Пью за Эми Марч в "Маленьких женщинах",
- Марго Робби за роль Кайлы Посписил в "Скандале".
Лора Дерн и Скарлетт Йоханссон в "Брачной истории" (кадр из фильма)
Лучший оригинальный сценарий - Пон Чжун Хо и Хан Джин Вон, "Паразиты".
Номинантами на премию в категории стали:
- Райан Джонсон - "Достать ножи",
- Ноа Баумбах - "Брачная история",
- Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кэрнс - "1917",
- Квентин Тарантино - "Однажды в… Голливуде",
- Пон Чжун Хо и Хан Джин Вон - "Паразиты".
Оскар за Лучший адаптированный сценарий получил Тайка Вайтити за "Кролик Джоджо"
Претендентами на "Оскар" в категории были:
- Стивен Заиллян - "Ирландец",
- Тайка Вайтити - "Кролик Джоджо",
- Тодд Филлипс и Скотт Сильвер - "Джокер",
- Грета Гервиг - "Маленькие женщины",
- Энтони Маккартен - "Два Папы".
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Лучшим анимационным полнометражным фильмом в 2020 году стала "История игрушек 4"
В номинацию попали пять мультфильмов:
- "Как приручить дракона 3",
- "Я потерял свое тело",
- "Клаус",
- "Потерянное звено",
- "История игрушек 4".
Оскар за Лучший иностранный художественный фильм получили "Паразиты"
В категории за победу боролись:
- "Отверженные", Франция,
- "Страна меда", Северная Македония,
- "Тело Христово", Польша,
- "Паразиты", Южная Корея,
- "Боль и слава", Испания.