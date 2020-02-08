Топ актрис, которым незаслуженно вручили премию Оскар

Оскар 2020 (фото: oscars.org)

В ожидании вручения премии Оскар 2020 предлагаем вспомнить несправедливо награжденных кинозвезд

Оскар 2020 вручат уже в ночь с 9 на 10 в театре "Долби" в Голливуде. Пока букмекеры, астрологи и эксперты разрываются между фаворитами "1917" Сэма Мендеса и "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино, предлагаем вспомнить о прошлых премиях. В подборке Styler топ-5 актрис, которые, по мнению многих экспертов, незаслуженно взяли статуэтки.

Мерил Стрип "Железная леди", 2012

Хотя Стрип та актриса, которой Оскар можно давать только за улыбку в кадре, многие критики считают, что байопик о Маргарет Тэтчер - не та роль, которую нужно было отметить статуэткой в 2012 году. Тем более, что в этом году были гораздо более достойные роли. Та же Виола Дэвис в "Прислуге" или Мишель Уильямс в "7 днях и ночах с Мэрилин".

Мерил Стрип, кадр из фильма "Железная леди"

Хилари Суонк "Малышка на миллион", 2005

Когда Хилари Суонк в 2000 году обошла в "оскарной" гонке Аннетт Бенинг, Джулианну Мур и ту же Мерил Стрип с ролью в фильме "Парни не плачут", ее победа была заслуженной. Однако ее второй Оскар за "Малышку на миллион" был явно незаслужен. Роль была драматически проще, и картина держалась не на игре актрисы, а на трагичном сюжете и размышлениях о недосягаемости американской мечты.

Клинт Иствуд и Хилари Суонк, кадр из фильма "Малышка на миллион"

Холли Берри "Бал монстров", 2002

Холли Берри - первая и пока что единственная чернокожая женщина, получившая "Оскар" за лучшую ведущую роль. Несомненно драматическая роль матери-одиночки, которая потеряла сына, удалась Берри на ура, но в том году были номинантки получше. Та же Изабель Юппер за "Пианистку" была более достойна Оскара, считают киноэксперты.

Холли Берри и Билли Боб Торнтон, кадр из фильма "Бал монстров"

Гвинет Пэлтроу "Влюбленный Шекспир", 1999

Критики единодушно сходятся во мнении, что Оскар "Шекспир" должен был получить разве что за костюмы и декорации. Несомненно, Гвинет Пэлтроу сияла с экрана своей нежной аристократичной улыбкой, но за это статуэтки давать нельзя. Кроме того, как оказалось годы спустя, "Влюбленный Шекспир" собрал награды не потому, что заслужил, а потому, что Харви Вайнштейн организовал тогда кампанию эпического размаха и настойчивости. А победить в 1999 году несомненно должна была Кейт Бланшетт за ее гениальное воплощение королевы-девственницы в "Елизавете".

Гвинет Пэлтроу и Джозеф Файнс, кадр из фильма "Влюбленный Шекспир"

Сандра Буллок "Невидимая сторона", 2010

Буллок трижды отказывалась от роли, потому что не хотела играть пламенную христианку, тем более в спортивной драме, и даже ассоциироваться с этой средой. Но потом она все-таки согласилась сняться... И получила совершенно незаслуженный Оскар за роль, для которой ей даже особо не пришлось напрячься. Критики единогласны, что та же Хелен Миррен из "Последнего воскресения" была гораздо сильнее Буллок.

Сандра Буллок, кадр из фильма "Невидимая сторона"