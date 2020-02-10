Топ акторів, яким досі незаслужено не дали "Оскар"

Оскар 2020 визначив переможців у ніч з 9 на 10 лютого в театрі "Долбі" в Голлівуді. Тріумфаторами цього року стали Хоакін Фенікс і Бред Пітт, які довго входили в список обділених золотою статуеткою акторів. Однак в кіноіндустрії є ще багато акторів, які досі незаслужено залишаються без "Оскара". Топ талантів без Оскара - у матеріалі Styler.

Едвард Нортон

Нортону вдається втілювати складні ролі "на грані", як оповідач з "Бійцівського клубу", холоднокровний і безжальний ватажок угруповання неонацистів в "Американській історії Х".

Актор тричі номінувався на "Оскар" за "Первісний страх" (1996) "Американську історію Ікс" (1998), "Бердмен" (2014), але нагорода весь час йшла в руки інших акторів.

Едвард Нортон у "Американській історії Х" і "Бійцівському клубі" (кадри з к/ф)

Рейф Файнс

Цей актор з приголомшливими очима двічі номінувався на "Оскар": за ролі у фільмах "Список Шиндлера" (1993) і "Англійський пацієнт" (1996). І хоча, приміром, у "Списку Шиндлера" сім "Оскарів", у "Англійського пацієнта" - дев'ять, у Файнса - досі жодної нагороди.

В останні роки актор також грав у картинах, відзначених "Оскарами" - це "Читець" (2008) та "Готель Гранд Будапешт" (2014), але нагорода знову обходила талановитого британця. Ну і як не згадати про блискучого Волан-де-Морта з "Гаррі Поттера".

Рейф Файнс у "Списку Шиндлера і "Гаррі Поттері" (кадри з к/ф)

Джим Керрі

Джим Керрі без перебільшення найбільш відомий комік у світі, талановитий актор і майстер перевтілень. Проте, у нього не те що "Оскарів", але навіть номінацій на премію немає. Подейкують, що актор відчайдушно хоче, принаймні хотів, коли був молодшим, отримати статуетку.

Заради цього актор з коміка трансформувався у драматичні і трагікомічні амплуа у фільмах "Вічне сяйво чистого розуму" (2004), "Шоу Трумена" (1998).

А в 2001 році Керрі знявся в драмі Френка Дарабонта "Маджестік". Фільм не окупився в прокаті, зібравши лише 37 млн $, критикам фільм не сподобався, а деякі з них вважали, що Керрі зіграв цю роль для того, щоб отримати "Оскар".

Кейт Уінслет і Джим Керрі в "Вічне сяйво чистого розуму" (кадр з к/ф)

Кіану Рівз

Головна кіноподія кінця 90-х - початку 2000-х - "Матриця" зібрала віз і маленький візок призів. Без Кіану Рівза її складно уявити, але "Оскар" він тим не менш не заробив. Смішно, але зате за цю роль йому дали нагороди за найкращу бійку і найкращий поцілунок від MTV.

Багато критиків вважають, що всьому виною ролі, які вибирає Кіану. Вони здатні стати культовими в масах, але на "Оскар" відверто не тягнуть. Факт, що Кіану Рівз досі без золотої статуетки, не зменшує всенародної любові до нього.

Кіану Рівз (кадр з к/ф "47 ронінів")