Брэд Питт стал триумфатором Оскара 2020 (видео)

Оскар 2020, Брэд Питт (фото: oscars.org)

Оскар 2020 запомнится первой статуэткой Брэду Питту за актерскую игру

Оскар 2020 вручили в Голливуде 9 февраля. Брэд Питт получил первую награду за актерскую работу - за роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" (Лучшая мужская роль второго плана). Триумф актера стал одним из самых запоминающихся событий на 92-й церемонии вручения премии. Как 56-летний более 20 лет шел к золотой статуэтке - в материале Styler.

В картине "Однажды в... Голливуде" Брэд Питт сыграл харизматичного каскадера Клиффа Бута, который работает дублером известного актера Рика Далтона, роль которого исполнил Леонардо ДиКаприо.

Брэд Питт в "Однажды в... Голливуде" (кадр из фильма)

Победа Питту далась нелегко, ввиду того, что в его категории были лучшие из лучших, каждый из которых уже получал золотые статуэтки: Джо Пеши и Аль Пачино, сыгравшие в фильме "Ирландец", Энтони Хопкинс ("Два Папы"), а также Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству").

Стоит отметить, что у Питта уже есть "Оскар" - в 2014 году он взял статуэтку, как продюсер за "12 лет рабства", ставшие тогда Лучшим фильмом. Кроме того, актер четырежды номинировался на премию - три раза как актер и один - как продюсер.

"Это для моих детей", - сказал актер в своей речи победителя, поблагодарив также Квентина Тарантино и коллегу по сцене и друга - Леонардо ДиКаприо.

Брэд Питт получил первый актерский "Оскар" (видео: YouTube/Entertainment Tonight)

Все номинации Брэда Питта на премию Оскар: