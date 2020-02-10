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Брэд Питт стал триумфатором Оскара 2020 (видео)

STYLERФильмы и сериалы    10.02.2020 - 09:45
Брэд Питт стал триумфатором Оскара 2020 (видео)
Оскар 2020, Брэд Питт (фото: oscars.org)

Оскар 2020 запомнится первой статуэткой Брэду Питту за актерскую игру

Оскар 2020 вручили в Голливуде 9 февраля. Брэд Питт получил первую награду за актерскую работу - за роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" (Лучшая мужская роль второго плана). Триумф актера стал одним из самых запоминающихся событий на 92-й церемонии вручения премии. Как 56-летний более 20 лет шел к золотой статуэтке - в материале Styler.

В картине "Однажды в... Голливуде" Брэд Питт сыграл харизматичного каскадера Клиффа Бута, который работает дублером известного актера Рика Далтона, роль которого исполнил Леонардо ДиКаприо.

Брэд Питт стал триумфатором Оскара 2020 (видео)

Брэд Питт в "Однажды в... Голливуде" (кадр из фильма)

Победа Питту далась нелегко, ввиду того, что в его категории были лучшие из лучших, каждый из которых уже получал золотые статуэтки: Джо Пеши и Аль Пачино, сыгравшие в фильме "Ирландец", Энтони Хопкинс ("Два Папы"), а также Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству").

Стоит отметить, что у Питта уже есть "Оскар" - в 2014 году он взял статуэтку, как продюсер за "12 лет рабства", ставшие тогда Лучшим фильмом. Кроме того, актер четырежды номинировался на премию - три раза как актер и один - как продюсер.

"Это для моих детей", - сказал актер в своей речи победителя, поблагодарив также Квентина Тарантино и коллегу по сцене и друга - Леонардо ДиКаприо.

Брэд Питт получил первый актерский "Оскар" (видео: YouTube/Entertainment Tonight)

Все номинации Брэда Питта на премию Оскар:

  • "12 обезьян" - Лучшая мужская роль второго плана, 1995 год,
  • "Отступники" - как продюсер за Лучший фильм, 2006,
  • "Загадочная история Бенджамина Баттона" - Лучшая мужская роль, 2009,
  • "Человек, который изменил все" - Лучшая мужская роль, 2009.
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