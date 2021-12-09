Титановый корпус и камера на 48 Мп: что известно про новый iPhone 14 и когда он выйдет

Остается год до того, как модели iPhone 14 2022 года будут готовы к запуску, но, поскольку для этих устройств разрабатываются такие серьезные обновления, уже появилось очень много слухов о будущем флагмане Apple.

Ожидается, что в 2022 году из линейки смартфонов уберут 5,4-дюймовый iPhone mini из-за невысоких продаж. Компания сосредоточится на более крупных размерах iPhone.

В сентябре 2022 года мы увидем 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro, 6,7-дюймовый iPhone 14 Max и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max.

Изменения экрана

С 2017 года у iPhone с Face ID есть выемка на передней панели для размещения всего необходимого оборудования для сканирования лица, которую в народе называют "монобровью", но это изменится с выпуском iPhone 14.

Ожидается, что некоторые модели iPhone 2022 года будут иметь дизайн без выемки для Face ID. При этом в экране будет небольшой вырез в центре для фронтальной камеры.

Так может выглядеть iPhone 14 (фото: macrumors.com)

Камеры и корпус

Что касается задних камер, то их дизайн также изменится. Apple представит более толстый корпус из высококачественного титанового сплава. Поэтому камеры не будут выпирать, а окажутся заподлицо с задним стеклом.

Pro модели также могут получить 48-мегапиксельные камеры и возможность записи видео в 8K. Также будет улучшена сверхширокоугольная камера.

Есть вероятность, что что Apple представит зум-объектив с перископическим зумом, который обеспечит гораздо больший оптический зум - до 10x, но пока неясно, появится ли это в телефонах 2022 или 2023 года.

ProMotion

Все четыре модели iPhone 14, которые появятся в 2022 году, могут поддерживать технологию дисплея ProMotion с частотой 120 Гц, а не только модели Pro, но это не совсем точно, поскольку по некоторым данным ProMotion будет в iPhone 14 Pro.