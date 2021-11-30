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В киевском магазине девушке продали гайки вместо нового iPhone (фото)

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Киев, Вторник 30 ноября 2021 14:28
В киевском магазине девушке продали гайки вместо нового iPhone (фото) Коллаж РБК-Украина: в Киеве девушке продали коробку с гайками вместо iPhone
Автор: Роман Мирончук

Жительница Киева была очень удивлена, когда в одном из магазинов сети "Фокстрот" купила новый iPhone, но в коробке обнаружила гайки, которые завернули в полиэтилен.

Об этом инциденте пострадавшая написала на своей странице в Facebook.

Девушка рассказала, что заказала телефон онлайн в кредит за 24 тысячи гривен. В тот день она сильно спешила на поезд в Одессу, и поэтому не стала открывать коробку со смартфоном в магазине.

Она попросила переставить старую SIM-карту в новое устройство, но ей отказали.

"Не предложили включить телефон и проверить его исправность, как это делают в обычных магазинах. И к тому же я спешила. Очень", - добавила она.

Когда она открыла коробку, то перед ее глазами лежали только гайки, а самого смартфона не было. Девушка сразу же обратилась на горячую линию, где ее попросили приехать в магазин.

В киевском магазине девушке продали гайки вместо нового iPhone (фото)

В Киеве девушке вместо нового iPhone продали гайки (фото: facebook.com/vika.shapkina)

На следующий день в магазине ей сказали, что она виновата, потому что в день покупки не проверила смартфон. Девушка написала соответсвующее заявление.

"А если купить телефон в подарок, его тоже нужно проверять на стойке перед продавцами?" - отметила она.

В магазине сказали, что стали жертвой мошеннической схемы. Девушке сообщили, что выдадут новый смартфон. В самом же магазине начали проводить расследование данного инцидента.

Напомним, эксперты рассказали, как покупать вещи с рук и не стать жертвой мошенников, которые все время придумывают новые схемы обмана людей.

Мы также писали о том, мошенники создали фейковые сайты двух популярных банков - ПриватБанка и Монобанка, и еще нескольких известных украинских банков. При этом их главная страница почти ничем не отличается от оригинальных.

Главная цель мошенников - получить номера мобильных телефонов жертв и их имена. С этими данными злоумышленники могут оформить различные онлайн-кредиты и карты мгновенного выпуска.

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Киев мошенничество
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