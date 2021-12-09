Титановий корпус і камера на 48 Мп: що відомо про новий iPhone 14 і коли він вийде

Залишається рік до того, як моделі iPhone 14 2022 року будуть готові до запуску, але, оскільки для цих пристроїв розробляються такі серйозні оновлення, вже з'явилося дуже багато чуток про майбутній флагман Apple.

Очікується, що в 2022 році з лінійки смартфонів приберуть 5,4-дюймовий iPhone mini через невисокі продажі. Компанія зосередиться на більших розмірах iPhone.

У вересні 2022 року ми побачимо 6,1-дюймовий iPhone 14, 6,1-дюймовий iPhone 14 Pro, 6,7-дюймовий iPhone 14 Max і 6,7-дюймовий iPhone 14 Pro Max.

Зміни екрана

З 2017 року у iPhone з Face ID є виїмка на передній панелі для розміщення всього необхідного обладнання для сканування обличчя, яку в народі називають "монобровью", але це зміниться з випуском iPhone 14.

Очікується, що деякі моделі iPhone 2022 року матимуть дизайн без виїмки для Face ID. При цьому в екрані буде невеликий виріз в центрі для фронтальної камери.

Так може виглядати iPhone 14 (фото: macrumors.com)

Камери і корпус

Що стосується задніх камер, то їх дизайн також зміниться. Apple представить більш товстий корпус з високоякісного титанового сплаву. Тому камери не випиратимуть, а будуть врівень із заднім склом.

Pro моделі також можуть отримати 48-мегапіксельні камери і можливість запису відео в 8K. Також буде покращена надширококутна камера.

Існує ймовірність того, що Apple представить перископічний зум-об'єктив, який забезпечить набагато більший оптичний зум - до 10x, але поки неясно, чи з'явиться це в телефонах 2022 або 2023 року.

ProMotion

Всі чотири моделі iPhone 14, які з'являться в 2022 році, можуть підтримувати технологію дисплея ProMotion з частотою 120 Гц, а не тільки моделі Pro, але це не зовсім точно, оскільки за деякими даними ProMotion буде в iPhone 14 Pro.