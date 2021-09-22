Мошенники придумали новую схему с iPhone: как не попасть на крючок

Мошенники в Украине придумали новую схему обмана на торговых площадках при продаже iPhone. В частности, владельцев устройств пытаются обманом заставить менять Apple ID, после чего аферисты могут заблокировать смартфон.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала модель Анна Бех.

Как работает схема

Девушка столкнулась с аферистами во время продажи своего телефона.

"Первые попытки развести меня во время продажи моего iPhone. Будьте осторожны. Я и не знала о такой схеме", – сообщила модель.

Так, аферистка пожаловалась на то, что не на всех смартфонах от Apple у нее удается зайти в сервис iCloud, где у нее сохранены данные.

"Дело в том, что у меня уже был iPhone и учетная запись осталась. Вчера ездили и смотрели iPhone как у вас, и я не смогла зайти в свою учетную запись. Выбивало ошибку "не удалось загрузить iCloud". Не стали покупать, поскольку в iCloud у меня подписки все контакты. А у мужчины на iPhone все работает без проблем", – говорит "покупатель".

Переписка с мошенницей (фото: facebook.com/anbekh)

Также позже она предложила модели ввести логин и пароль, чтобы посмотреть, можно ли войти в iCloud. Важно, что суть схемы заключается в том, что после ввода чужого Apple ID мошенники могут заблокировать ваш телефон. А уже потом у жертвы вымогают деньги за разблокировку.

"+380 66 294 5042 - телефон мошенников", - добавила модель.

В комментариях пользователи отреагировали на схему мошенников.