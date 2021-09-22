Мошенники придумали новую схему с iPhone: как не попасть на крючок
Мошенники в Украине придумали новую схему обмана на торговых площадках при продаже iPhone. В частности, владельцев устройств пытаются обманом заставить менять Apple ID, после чего аферисты могут заблокировать смартфон.
Об этом на своей странице в Facebook рассказала модель Анна Бех.
Как работает схема
Девушка столкнулась с аферистами во время продажи своего телефона.
"Первые попытки развести меня во время продажи моего iPhone. Будьте осторожны. Я и не знала о такой схеме", – сообщила модель.
Так, аферистка пожаловалась на то, что не на всех смартфонах от Apple у нее удается зайти в сервис iCloud, где у нее сохранены данные.
"Дело в том, что у меня уже был iPhone и учетная запись осталась. Вчера ездили и смотрели iPhone как у вас, и я не смогла зайти в свою учетную запись. Выбивало ошибку "не удалось загрузить iCloud". Не стали покупать, поскольку в iCloud у меня подписки все контакты. А у мужчины на iPhone все работает без проблем", – говорит "покупатель".
Переписка с мошенницей (фото: facebook.com/anbekh)
Также позже она предложила модели ввести логин и пароль, чтобы посмотреть, можно ли войти в iCloud. Важно, что суть схемы заключается в том, что после ввода чужого Apple ID мошенники могут заблокировать ваш телефон. А уже потом у жертвы вымогают деньги за разблокировку.
"+380 66 294 5042 - телефон мошенников", - добавила модель.
В комментариях пользователи отреагировали на схему мошенников.
- Это известная схема;
- Нужно было до конца разыграть комедию;
- Пойди на опережение. Зайди через браузер в айклауд и заблокируй их телефон;
- Какой ужас! Что уже по напридумывают нелюди.
Ранее мы сообщали, что эти новые схемы мошенников способны обмануть даже самых бдительных украинцев.
Также мы писали, что Нацполіція викрила мошенников, которые вымогали деньги у должностных лиц.