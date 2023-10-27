Тіна Кароль засвітила стрункі ніжки у міні-сукні (фото)
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Співачка Тіна Кароль вкотре похизувалася стрункими ногами у короткому вбранні. Прихильники засипали знаменитість компліментами.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.
Тіна Кароль похизувалася стрункими ніжками
Виконавиця продемонструвала свої принади у новій фотосесії.
Зірка постала перед камерою у короткій сукні з плетеним декольте, яка вдало підкреслила її витончену фігуру.
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Свій образ співачка доповнила туфлями на високих підборках.
Реакція юзерів
Фоловери Кароль наговорили їй безліч компліментів.
- Вау, просто немає слів, ну точно жінка - вамп
- Шикарні ноги у вас красуня Тіна
- Дуже гарна
- Неперевершена!
- Ти як завжди вогонь
- Світлини такі палкі
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
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