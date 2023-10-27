ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тіна Кароль засвітила стрункі ніжки у міні-сукні (фото)

П'ятниця 27 жовтня 2023 13:10
UA EN RU
Тіна Кароль засвітила стрункі ніжки у міні-сукні (фото) Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Тіна Кароль вкотре похизувалася стрункими ногами у короткому вбранні. Прихильники засипали знаменитість компліментами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Тіна Кароль похизувалася стрункими ніжками

Виконавиця продемонструвала свої принади у новій фотосесії.

Зірка постала перед камерою у короткій сукні з плетеним декольте, яка вдало підкреслила її витончену фігуру.

Тіна Кароль засвітила стрункі ніжки у міні-сукні (фото)Тіна Кароль засвітила стрункі ніжки у міні-сукні (фото)

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Свій образ співачка доповнила туфлями на високих підборках.

Реакція юзерів

Фоловери Кароль наговорили їй безліч компліментів.

  • Вау, просто немає слів, ну точно жінка - вамп
  • Шикарні ноги у вас красуня Тіна
  • Дуже гарна
  • Неперевершена!
  • Ти як завжди вогонь
  • Світлини такі палкі

Тіна Кароль засвітила стрункі ніжки у міні-сукні (фото)Тіна Кароль засвітила стрункі ніжки у міні-сукні (фото)

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кароль у топі похизувалася ідеальним пресом.

Також ми розповідали, що українка, яка після втрати ока знялася для Playboy, розповіла історію музею "Голоси мирних".

Читайте РБК-Україна в Google News
Тіна Кароль ноги звезды шоу-бизнеса