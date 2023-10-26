Українка, яка після втрати ока знялася для Playboy, розповіла історію музею "Голоси мирних"

У перші дні повномасштабної війни лікарка, модель та багатодітна мама Ірина Білоцерковець потрапила під ворожий обстріл. В результаті вона втратила око та половину обличчя. Зараз Ірина крок за кроком повертає собі здоров’я і допомагає військовим. А ще вона знялася у фотосесії для Playboy - щоби привернути увагу до проблем інклюзії.

26 лютого 2022 року вона прийняла рішення вивезти у безпечне місце трьох синів. Машину, за кермом якої була Ірина, обстріляли. Одна з куль влучила прямісінько їй в обличчя.

"Я бачила синів цілим оком. І я їм сказала, щоби вони пригнулися. Що я їх люблю. І що я помираю. Встигла загальмувати", - згадує Ірина.

Повз місце події випадково проїжджав парамедик. Він надав їй першу допомогу. Через півтора року Ірина знайде його, щоби подякувати, а він казатиме, що вона була його першою в житті "трьохсотою". Весь цей час жінка бореться за своє здоров’я та піклується про дітей. Її старшому 11 років.

"Старший син спочатку переживав, чи я жива. Потім - що я завжди буду такою... Середній - місяць взагалі не виходив на вулицю, і на звук сирени мав панічні атаки. Молодший син через стрес пів року називав мамою свою бабусю - мою маму", - розповідає Ірина.

Позаду в Ірини не одна операція. Попереду - ще декілька. Її діагноз українські медики сприймають, як виклик. Жінка вчиться приймати себе новою. Зізнається, що пропозиція знятися для Playboy її не здивувала.

"Я вже була готова показати через фото, що мене не треба жаліти. Ми - поранені. Ми - живемо. Ми теж хочемо бути красивими. І дуже треба, щоби світ нас приймав такими, як ми є", - підкреслює Ірина.

Дізнайтеся про фотосесію, допомогу Ірини військовим та про "янголів", які зустрілися на її шляху: https://www.youtube.com/watch?v=ryDOjtLoAXU

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