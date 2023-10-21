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Тіна Кароль у топі похизувалася ідеальним пресом (фото)

Субота 21 жовтня 2023 17:10
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Тіна Кароль у топі похизувалася ідеальним пресом (фото) Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Тіна Кароль побалувала шанувальників новими світлинами, на яких вона зображена у джинсах та спокусливому топі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Тіна Кароль похизувалася ідеальним пресом

На сторіс, опублікованих зіркою, вона позує біля дзеркала, а також демонструє свій ідеальний прес.

Тіна Кароль у топі похизувалася ідеальним пресом (фото)

Як виглядає фігура Тіни Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Зазначимо, що 38-річна виконавиця не стала наносити макіяж, віддавши перевагу природності.

Тіна Кароль у топі похизувалася ідеальним пресом (фото)

Як виглядає фігура Тіни Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

До слова, артистка не раз зізнавалася, що бути завжди стрункою і красивою допомагають спорт і правильне харчування.

Прихильники Тіни Кароль нерідко хвалять виконавицю за її фізичну форму і дякують їй за мотивацію.

Тіна Кароль у топі похизувалася ідеальним пресом (фото)

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нещодавно українська співачка і зірка Playboy замилувала фото новонародженої донечки Євлалії.

Також ми розповідали, що Євгенії Емеральд погрожують "злити" інтимні відео з її участю.

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Тіна Кароль звезды шоу-бизнеса