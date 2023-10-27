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Тина Кароль засветила стройные ножки в мини-платье (фото)

Пятница 27 октября 2023 13:10
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Тина Кароль засветила стройные ножки в мини-платье (фото) Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Тина Кароль в очередной раз похвасталась стройными ногами в коротком наряде. Поклонники засыпали знаменитость комплиментами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Тина Кароль похвасталась стройными ножками

Исполнительница продемонстрировала свои прелести в новой фотосессии.

Звезда предстала перед камерой в коротком платье с плетеным декольте, которое удачно подчеркнула ее утонченную фигуру.

Тина Кароль засветила стройные ножки в мини-платье (фото)Тина Кароль засветила стройные ножки в мини-платье (фото)

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Свой образ певица дополнила туфлями на высоких подборках.

Реакция пользователей

Фоловеры Кароль наговорили ей множество комплиментов.

  • Вау, просто нет слов, ну точно женщина - вамп
  • Шикарные ноги у вас красавица Тина
  • Очень хорошая
  • Непревзойденная!
  • Ты как всегда огонь
  • Фотографии такие пылкие

Тина Кароль засветила стройные ножки в мини-платье (фото)Тина Кароль засветила стройные ножки в мини-платье (фото)

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кароль в топе похвасталась идеальным прессом.

Также мы рассказывали, что украинка,снявшаяся для Playboy, после потери глазарассказала историю музея "Голоса мирных".

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