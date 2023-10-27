Тина Кароль засветила стройные ножки в мини-платье (фото)
Певица Тина Кароль в очередной раз похвасталась стройными ногами в коротком наряде. Поклонники засыпали знаменитость комплиментами.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.
Тина Кароль похвасталась стройными ножками
Исполнительница продемонстрировала свои прелести в новой фотосессии.
Звезда предстала перед камерой в коротком платье с плетеным декольте, которое удачно подчеркнула ее утонченную фигуру.
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Свой образ певица дополнила туфлями на высоких подборках.
Реакция пользователей
Фоловеры Кароль наговорили ей множество комплиментов.
- Вау, просто нет слов, ну точно женщина - вамп
- Шикарные ноги у вас красавица Тина
- Очень хорошая
- Непревзойденная!
- Ты как всегда огонь
- Фотографии такие пылкие
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
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