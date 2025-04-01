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Терміново оновіть iPhone. Apple випустила iOS 18.4 з виправленнями вразливостей

Вівторок 01 квітня 2025 14:45
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Терміново оновіть iPhone. Apple випустила iOS 18.4 з виправленнями вразливостей Вийшла iOS 18.4 з важливими виправленнями безпеки для iPhone (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Apple офіційно випустила iOS 18.4 для користувачів iPhone по всьому світу. Оновлення приносить нові функції Apple Intelligence, поліпшення в Apple News, нові емодзі, зміни в CarPlay і багато іншого.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac.

Ви можете оновити свій iPhone до iOS 18.4, перейшовши в застосунок "Налаштування", вибравши "Основні", а потім "Оновлення ПЗ". Воно доступне для всіх моделей iPhone, що підтримують iOS 18.4. Однак нові функції Apple Intelligence доступні тільки на всіх моделях iPhone 16, iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max.

Нові функції в iOS 18.4

Apple Intelligence (Усі моделі iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max).

Пріоритетні повідомлення тепер відображаються у верхній частині списку, виділяючи важливі повідомлення, які потребують негайної уваги.

В Image Playground додано нову стилістичну опцію "Ескіз", що дає змогу створювати красиві начерки.

Функції Apple Intelligence тепер підтримують 8 додаткових мов і 2 додаткових англійських діалекти:

  • Англійська (Індія, Сінгапур)
  • Французька (Франція, Канада)
  • Німецька (Німеччина)
  • Італійська (Італія)
  • Японська (Японія)
  • Корейська (Південна Корея)
  • Португальська (Бразилія)
  • Спрощена китайська
  • Іспанська (Іспанія, Латинська Америка, США)

Терміново оновіть iPhone. Apple випустила iOS 18.4 з виправленнями вразливостейApple Intelligence (фото: 9to5Mac)

Додаток Apple Vision Pro

Новий застосунок Apple Vision Pro автоматично встановлюється на пристроях Apple Vision Pro і допомагає знаходити новий контент, просторові враження та швидко отримувати інформацію про пристрій.

Терміново оновіть iPhone. Apple випустила iOS 18.4 з виправленнями вразливостейApple Vision Pro (фото: 9to5Mac)

Apple News+

В Apple News+ тепер доступні рецепти від найкращих світових видавців кулінарних книг.

Каталог рецептів дозволяє шукати і зберігати улюблені страви.

Режим готування допомагає легко слідувати покроковим інструкціям.

У розділі "Їжа" також є статті про ресторани, кулінарні поради, здорове харчування та багато іншого.

Фото

  • Додано нові фільтри для відображення або приховування елементів, що не містяться в альбомах або синхронізованих з Mac чи ПК
  • Можливість змінювати порядок елементів у розділах "Типи медіа" і "Утиліти"
  • Уніфіковані параметри фільтрації у всіх колекціях, включно із сортуванням за датою (від старих до нових і навпаки)
  • Опція сортування альбомів за датою останньої зміни
  • Можливість вимкнення розділів "Нещодавно переглянуті" і "Нещодавно надіслані" в налаштуваннях Фото
  • Приховані фотографії більше не вмикаються під час імпорту на Mac або ПК, якщо в налаштуваннях Фото ввімкнено розпізнавання Face ID.

Додаткові поліпшення та виправлення помилок

  • У Safari тепер доступні рекомендації щодо останніх пошукових запитів для швидкого повернення до попередніх тем
  • Помічник налаштування спрощує створення дитячого облікового запису та дає змогу батькам увімкнути відповідні до віку налаштування пізніше
  • Обмеження застосунків в "Екранному часі" зберігаються навіть після видалення і повторного встановлення застосунку
  • В App Store тепер є короткі огляди відгуків користувачів для швидкого ознайомлення з важливою інформацією
  • Можливість призупиняти і відновлювати завантаження або оновлення додатків в App Store без втрати прогресу
  • Нові віджети для Podcasts, включно з віджетом "Підписки" і "Бібліотека" для швидкого доступу до останніх епізодів, збережених і завантажених подкастів
  • Фонова музика тепер доступна в Центрі управління, пропонуючи добірки плейлистів для повсякденного життя
  • Колекції Apple Fitness+ тепер можна додавати в "Бібліотеку"
  • У застосунку "Дім" тепер можна керувати роботами-пилососами, сумісними зі стандартом Matter, а також додавати їх у сценарії та автоматизації
  • Підтримка 10 нових мов системи: бенгальська, гуджараті, каннада, малаялам, маратхі, орія, панджабі, тамільська, телугу, урду.

Терміново оновіть iPhone. Apple випустила iOS 18.4 з виправленнями вразливостейApple News+ (фото: 9to5Mac)

Нові емодзі

В iOS 18.4 додано 7 нових емодзі:

  • Обличчя з мішками під очима
  • Відбиток пальця
  • Дерево без листя
  • Коренеплід
  • Арфа
  • Лопата
  • Клякса

Терміново оновіть iPhone. Apple випустила iOS 18.4 з виправленнями вразливостейНові емодзі в iOS 18.4 (фото: 9to5Mac)

Оновлення CarPlay

На автомобілях з досить великим екраном тепер можна розміщувати три ряди значків додатків на головному екрані CarPlay замість двох.

Додано новий API, що дозволяє спортивним додаткам відображати рахунок матчів в інтерфейсі "Зараз відтворюється".

Для користувачів в Євросоюзі тепер можна вибрати навігаційний додаток за замовчуванням як на iPhone, так і в CarPlay.


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