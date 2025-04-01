Терміново оновіть iPhone. Apple випустила iOS 18.4 з виправленнями вразливостей
Apple офіційно випустила iOS 18.4 для користувачів iPhone по всьому світу. Оновлення приносить нові функції Apple Intelligence, поліпшення в Apple News, нові емодзі, зміни в CarPlay і багато іншого.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac.
Ви можете оновити свій iPhone до iOS 18.4, перейшовши в застосунок "Налаштування", вибравши "Основні", а потім "Оновлення ПЗ". Воно доступне для всіх моделей iPhone, що підтримують iOS 18.4. Однак нові функції Apple Intelligence доступні тільки на всіх моделях iPhone 16, iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max.
Нові функції в iOS 18.4
Apple Intelligence (Усі моделі iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max).
Пріоритетні повідомлення тепер відображаються у верхній частині списку, виділяючи важливі повідомлення, які потребують негайної уваги.
В Image Playground додано нову стилістичну опцію "Ескіз", що дає змогу створювати красиві начерки.
Функції Apple Intelligence тепер підтримують 8 додаткових мов і 2 додаткових англійських діалекти:
- Англійська (Індія, Сінгапур)
- Французька (Франція, Канада)
- Німецька (Німеччина)
- Італійська (Італія)
- Японська (Японія)
- Корейська (Південна Корея)
- Португальська (Бразилія)
- Спрощена китайська
- Іспанська (Іспанія, Латинська Америка, США)
Apple Intelligence (фото: 9to5Mac)
Додаток Apple Vision Pro
Новий застосунок Apple Vision Pro автоматично встановлюється на пристроях Apple Vision Pro і допомагає знаходити новий контент, просторові враження та швидко отримувати інформацію про пристрій.
Apple Vision Pro (фото: 9to5Mac)
Apple News+
В Apple News+ тепер доступні рецепти від найкращих світових видавців кулінарних книг.
Каталог рецептів дозволяє шукати і зберігати улюблені страви.
Режим готування допомагає легко слідувати покроковим інструкціям.
У розділі "Їжа" також є статті про ресторани, кулінарні поради, здорове харчування та багато іншого.
Фото
- Додано нові фільтри для відображення або приховування елементів, що не містяться в альбомах або синхронізованих з Mac чи ПК
- Можливість змінювати порядок елементів у розділах "Типи медіа" і "Утиліти"
- Уніфіковані параметри фільтрації у всіх колекціях, включно із сортуванням за датою (від старих до нових і навпаки)
- Опція сортування альбомів за датою останньої зміни
- Можливість вимкнення розділів "Нещодавно переглянуті" і "Нещодавно надіслані" в налаштуваннях Фото
- Приховані фотографії більше не вмикаються під час імпорту на Mac або ПК, якщо в налаштуваннях Фото ввімкнено розпізнавання Face ID.
Додаткові поліпшення та виправлення помилок
- У Safari тепер доступні рекомендації щодо останніх пошукових запитів для швидкого повернення до попередніх тем
- Помічник налаштування спрощує створення дитячого облікового запису та дає змогу батькам увімкнути відповідні до віку налаштування пізніше
- Обмеження застосунків в "Екранному часі" зберігаються навіть після видалення і повторного встановлення застосунку
- В App Store тепер є короткі огляди відгуків користувачів для швидкого ознайомлення з важливою інформацією
- Можливість призупиняти і відновлювати завантаження або оновлення додатків в App Store без втрати прогресу
- Нові віджети для Podcasts, включно з віджетом "Підписки" і "Бібліотека" для швидкого доступу до останніх епізодів, збережених і завантажених подкастів
- Фонова музика тепер доступна в Центрі управління, пропонуючи добірки плейлистів для повсякденного життя
- Колекції Apple Fitness+ тепер можна додавати в "Бібліотеку"
- У застосунку "Дім" тепер можна керувати роботами-пилососами, сумісними зі стандартом Matter, а також додавати їх у сценарії та автоматизації
- Підтримка 10 нових мов системи: бенгальська, гуджараті, каннада, малаялам, маратхі, орія, панджабі, тамільська, телугу, урду.
Apple News+ (фото: 9to5Mac)
Нові емодзі
В iOS 18.4 додано 7 нових емодзі:
- Обличчя з мішками під очима
- Відбиток пальця
- Дерево без листя
- Коренеплід
- Арфа
- Лопата
- Клякса
Нові емодзі в iOS 18.4 (фото: 9to5Mac)
Оновлення CarPlay
На автомобілях з досить великим екраном тепер можна розміщувати три ряди значків додатків на головному екрані CarPlay замість двох.
Додано новий API, що дозволяє спортивним додаткам відображати рахунок матчів в інтерфейсі "Зараз відтворюється".
Для користувачів в Євросоюзі тепер можна вибрати навігаційний додаток за замовчуванням як на iPhone, так і в CarPlay.
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