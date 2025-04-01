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Срочно обновите iPhone. Apple выпустила iOS 18.4 с исправлениями уязвимостей

Вторник 01 апреля 2025 14:45
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Срочно обновите iPhone. Apple выпустила iOS 18.4 с исправлениями уязвимостей Вышла iOS 18.4 с важными исправлениями безопасности для iPhone (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Apple официально выпустила iOS 18.4 для пользователей iPhone по всему миру. Обновление приносит новые функции Apple Intelligence, улучшения в Apple News, новые эмодзи, изменения в CarPlay и многое другое.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac.

Вы можете обновить свой iPhone до iOS 18.4, перейдя в приложение "Настройки", выбрав "Основные", а затем "Обновление ПО". Оно доступно для всех моделей iPhone, поддерживающих iOS 18.4. Однако новые функции Apple Intelligence доступны только на всех моделях iPhone 16, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Новые функции в iOS 18.4

Apple Intelligence (Все модели iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max).

Приоритетные уведомления теперь отображаются в верхней части списка, выделяя важные сообщения, требующие немедленного внимания.

В Image Playground добавлена новая стилистическая опция "Эскиз", позволяющая создавать красивые наброски.

Функции Apple Intelligence теперь поддерживают 8 дополнительных языков и 2 дополнительных английских диалекта:

  • Английский (Индия, Сингапур)
  • Французский (Франция, Канада)
  • Немецкий (Германия)
  • Итальянский (Италия)
  • Японский (Япония)
  • Корейский (Южная Корея)
  • Португальский (Бразилия)
  • Упрощенный китайский
  • Испанский (Испания, Латинская Америка, США)

Срочно обновите iPhone. Apple выпустила iOS 18.4 с исправлениями уязвимостейApple Intelligence (фото: 9to5Mac)

Приложение Apple Vision Pro

Новое приложение Apple Vision Pro автоматически устанавливается на устройствах Apple Vision Pro и помогает находить новый контент, пространственные впечатления и быстро получать информацию об устройстве.

Срочно обновите iPhone. Apple выпустила iOS 18.4 с исправлениями уязвимостейApple Vision Pro (фото: 9to5Mac)

Apple News+

В Apple News+ теперь доступны рецепты от лучших мировых издателей кулинарных книг.

Каталог рецептов позволяет искать и сохранять любимые блюда.

Режим готовки помогает легко следовать пошаговым инструкциям.

В разделе "Еда" также есть статьи о ресторанах, кулинарные советы, здоровое питание и многое другое.

Фото

  • Добавлены новые фильтры для отображения или скрытия элементов, не содержащихся в альбомах или синхронизированных с Mac или ПК
  • Возможность изменять порядок элементов в разделах "Типы медиа" и "Утилиты"
  • Унифицированные параметры фильтрации во всех коллекциях, включая сортировку по дате (от старых к новым и наоборот)
  • Опция сортировки альбомов по дате последнего изменения
  • Возможность отключения разделов "Недавно просмотренные" и "Недавно отправленные" в настройках Фото
  • Скрытые фотографии больше не включаются при импорте на Mac или ПК, если в настройках Фото включено распознавание Face ID.

Дополнительные улучшения и исправления ошибок

  • В Safari теперь доступны рекомендации по последним поисковым запросам для быстрого возвращения к предыдущим темам
  • Помощник настройки упрощает создание детской учетной записи и позволяет родителям включить соответствующие возрасту настройки позже
  • Ограничения приложений в "Экранном времени" сохраняются даже после удаления и повторной установки приложения
  • В App Store теперь есть краткие обзоры пользовательских отзывов для быстрого ознакомления с важной информацией
  • Возможность приостанавливать и возобновлять загрузку или обновление приложений в App Store без потери прогресса
  • Новые виджеты для Podcasts, включая виджет "Подписки" и "Библиотека" для быстрого доступа к последним эпизодам, сохраненным и загруженным подкастам
  • Фоновая музыка теперь доступна в Центре управления, предлагая подборки плейлистов для повседневной жизни
  • Коллекции Apple Fitness+ теперь можно добавлять в "Библиотеку"
  • В приложении "Дом"" теперь можно управлять роботами-пылесосами, совместимыми со стандартом Matter, а также добавлять их в сценарии и автоматизации
  • Поддержка 10 новых языков системы: бенгальский, гуджарати, каннада, малаялам, маратхи, ория, панджаби, тамильский, телугу, урду.

Срочно обновите iPhone. Apple выпустила iOS 18.4 с исправлениями уязвимостейApple News+ (фото: 9to5Mac)

Новые эмодзи

В iOS 18.4 добавлено 7 новых эмодзи:

  • Лицо с мешками под глазами
  • Отпечаток пальца
  • Дерево без листьев
  • Корнеплод
  • Арфа
  • Лопата
  • Клякса

Срочно обновите iPhone. Apple выпустила iOS 18.4 с исправлениями уязвимостейНовые эмодзи в iOS 18.4 (фото: 9to5Mac)

Обновления CarPlay

На автомобилях с достаточно большим экраном теперь можно размещать три ряда значков приложений на главном экране CarPlay вместо двух.

Добавлен новый API, позволяющий спортивным приложениям отображать счет матчей в интерфейсе "Сейчас воспроизводится".

Для пользователей в Евросоюзе теперь можно выбрать навигационное приложение по умолчанию как на iPhone, так и в CarPlay.

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