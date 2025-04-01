Срочно обновите iPhone. Apple выпустила iOS 18.4 с исправлениями уязвимостей
Apple официально выпустила iOS 18.4 для пользователей iPhone по всему миру. Обновление приносит новые функции Apple Intelligence, улучшения в Apple News, новые эмодзи, изменения в CarPlay и многое другое.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac.
Вы можете обновить свой iPhone до iOS 18.4, перейдя в приложение "Настройки", выбрав "Основные", а затем "Обновление ПО". Оно доступно для всех моделей iPhone, поддерживающих iOS 18.4. Однако новые функции Apple Intelligence доступны только на всех моделях iPhone 16, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.
Новые функции в iOS 18.4
Apple Intelligence (Все модели iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max).
Приоритетные уведомления теперь отображаются в верхней части списка, выделяя важные сообщения, требующие немедленного внимания.
В Image Playground добавлена новая стилистическая опция "Эскиз", позволяющая создавать красивые наброски.
Функции Apple Intelligence теперь поддерживают 8 дополнительных языков и 2 дополнительных английских диалекта:
- Английский (Индия, Сингапур)
- Французский (Франция, Канада)
- Немецкий (Германия)
- Итальянский (Италия)
- Японский (Япония)
- Корейский (Южная Корея)
- Португальский (Бразилия)
- Упрощенный китайский
- Испанский (Испания, Латинская Америка, США)
Apple Intelligence (фото: 9to5Mac)
Приложение Apple Vision Pro
Новое приложение Apple Vision Pro автоматически устанавливается на устройствах Apple Vision Pro и помогает находить новый контент, пространственные впечатления и быстро получать информацию об устройстве.
Apple Vision Pro (фото: 9to5Mac)
Apple News+
В Apple News+ теперь доступны рецепты от лучших мировых издателей кулинарных книг.
Каталог рецептов позволяет искать и сохранять любимые блюда.
Режим готовки помогает легко следовать пошаговым инструкциям.
В разделе "Еда" также есть статьи о ресторанах, кулинарные советы, здоровое питание и многое другое.
Фото
- Добавлены новые фильтры для отображения или скрытия элементов, не содержащихся в альбомах или синхронизированных с Mac или ПК
- Возможность изменять порядок элементов в разделах "Типы медиа" и "Утилиты"
- Унифицированные параметры фильтрации во всех коллекциях, включая сортировку по дате (от старых к новым и наоборот)
- Опция сортировки альбомов по дате последнего изменения
- Возможность отключения разделов "Недавно просмотренные" и "Недавно отправленные" в настройках Фото
- Скрытые фотографии больше не включаются при импорте на Mac или ПК, если в настройках Фото включено распознавание Face ID.
Дополнительные улучшения и исправления ошибок
- В Safari теперь доступны рекомендации по последним поисковым запросам для быстрого возвращения к предыдущим темам
- Помощник настройки упрощает создание детской учетной записи и позволяет родителям включить соответствующие возрасту настройки позже
- Ограничения приложений в "Экранном времени" сохраняются даже после удаления и повторной установки приложения
- В App Store теперь есть краткие обзоры пользовательских отзывов для быстрого ознакомления с важной информацией
- Возможность приостанавливать и возобновлять загрузку или обновление приложений в App Store без потери прогресса
- Новые виджеты для Podcasts, включая виджет "Подписки" и "Библиотека" для быстрого доступа к последним эпизодам, сохраненным и загруженным подкастам
- Фоновая музыка теперь доступна в Центре управления, предлагая подборки плейлистов для повседневной жизни
- Коллекции Apple Fitness+ теперь можно добавлять в "Библиотеку"
- В приложении "Дом"" теперь можно управлять роботами-пылесосами, совместимыми со стандартом Matter, а также добавлять их в сценарии и автоматизации
- Поддержка 10 новых языков системы: бенгальский, гуджарати, каннада, малаялам, маратхи, ория, панджаби, тамильский, телугу, урду.
Apple News+ (фото: 9to5Mac)
Новые эмодзи
В iOS 18.4 добавлено 7 новых эмодзи:
- Лицо с мешками под глазами
- Отпечаток пальца
- Дерево без листьев
- Корнеплод
- Арфа
- Лопата
- Клякса
Новые эмодзи в iOS 18.4 (фото: 9to5Mac)
Обновления CarPlay
На автомобилях с достаточно большим экраном теперь можно размещать три ряда значков приложений на главном экране CarPlay вместо двух.
Добавлен новый API, позволяющий спортивным приложениям отображать счет матчей в интерфейсе "Сейчас воспроизводится".
Для пользователей в Евросоюзе теперь можно выбрать навигационное приложение по умолчанию как на iPhone, так и в CarPlay.
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