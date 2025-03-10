Чого очікувати від iOS 19: нові функції, дата релізу та свіжі чутки

Вірите чи ні, але до анонсу iOS 19 залишилося всього три місяці. В очікуванні цієї події почали з'являтися чутки про нові функції майбутнього оновлення, підтримувані пристрої та багато іншого.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac .

Чи підтримає ваш iPhone iOS 19?

Щороку одним із найважливіших питань стає, які моделі iPhone зможуть оновитися до нової версії iOS. Хороші новини для користувачів iPhone у 2025 році: всі пристрої, що підтримують iOS 18, зможуть оновитися до iOS 19. Згідно з інформацією від джерел, такий вигляд має повний список усіх пристроїв:

iPhone XR

iPhone XS і XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro і 11 Pro Max

iPhone 12 і 12 mini

iPhone 12 Pro і 12 Pro Max

iPhone 13 і 13 mini

iPhone 13 Pro і 13 Pro Max

iPhone 14 і 14 Plus

iPhone 14 Pro і 14 Pro Max

iPhone 15 і 15 Plus

iPhone 15 Pro і 15 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16 і 16 Plus

iPhone 16 Pro і 16 Pro Max

iPhone SE (2-е покоління)

iPhone SE (3-е покоління)

Однак важливо зазначити, що не всі функції iOS 19 будуть доступні на всіх моделях iPhone. Деякі найбільш ресурсомісткі функції, як-от Apple Intelligence, будуть обмежені тільки новітніми моделями iPhone.

Особливості iOS 19

Зміни в Siri (частково)

За даними Bloomberg, Apple працює над фундаментальними змінами в роботі Siri в рамках iOS 19. Наразі Siri розділена на дві системи: одна управляє традиційними командами, як-от таймери і будильники, а інша - складнішими діями. Остання також буде обробляти нові ШІ-функції, такі як персональний контекст і дії в додатках, які з'являться в iOS 18.

В iOS 19 Apple планує об'єднати ці дві системи. Це має поліпшити продуктивність і прискорити реакції Siri на запити різних типів.

Apple зіткнулася з труднощами в реалізації інших великих змін у Siri для iOS 19. Спочатку повідомлялося, що компанія планувала представити нову версію Siri з "розмовним" інтерфейсом, більш схожим на взаємодію з людиною. Однак цей апдейт відстає від графіка і не буде анонсований на WWDC у червні.

Наразі iOS 18 пропонує інтеграцію з ChatGPT у рамках Siri і Apple Intelligence. Мета Apple в iOS 19 - перенести цю функціональність всередину компанії і підкреслити переваги конфіденційності своєї платформи порівняно з OpenAI ChatGPT.

Редизайн застосунку Камера

Крім Apple Intelligence і Siri, Apple, за повідомленнями, планує редизайн застосунку Камера в рамках iOS 19. Новий застосунок Камера матиме дизайн, який "відображає філософію дизайну visionOS", з акцентом на прозорість.

Повідомляється, що Apple спростила елементи управління в нижній частині інтерфейсу, звівши їх до двох перемикачів для "Фото" і "Відео". Користувачі зможуть перемикатися між різними режимами всередині кожного меню, налаштовувати параметри, такі як експозиція, і багато іншого.

У верхній частині інтерфейсу користувачі отримають швидкий доступ до налаштувань таких функцій, як Live Photos, спалах, а також налаштування роздільної здатності і частоти кадрів. Крім того, зберігається окрема кнопка для доступу до бібліотеки фотографій користувача.

Редизайн застосунку Камера в стилі visionOS (фото: 9to5Mac)

Затримки

Навіть незважаючи на наближення анонсу iOS 19 у червні, Apple все ще працює над завершенням впровадження функцій, анонсованих для iOS 18 минулого року. Деякі з найбільш вражаючих і потужних функцій Apple Intelligence все ще не випущені.

За даними Bloomberg, тривале розроблення iOS 18 призвело до того, що "більшу кількість функцій, запланованих для iOS 19", було відкладено до весни 2026 року. Це пов'язано з тим, що інженери Apple все ще працюють над проектами iOS 18, "коли зазвичай вони вже мали б працювати над наступним оновленням".

Це означає, що iOS 19 може бути випущена без низки ключових функцій у вересні. Відсутні опції будуть додаватися поступово в наступних оновленнях.

Графік релізу iOS 19

iOS 19, ймовірно, буде анонсована на WWDC у червні, після чого буде доступна для бета-тестування розробниками. Очікується, що публічна бета-версія iOS 19 буде випущена в липні, а реліз для всіх - у вересні.

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