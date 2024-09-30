Будьте спокійними за дитину. 7 функцій iOS 18, які полегшать життя батькам

Сучасні батьки часто стикаються з необхідністю балансувати між турботою про дитину та повсякденними справами. Нова версія iOS 18 пропонує цілу низку функцій, які допоможуть полегшити цей процес і зробити життя трохи спокійнішим.

Про 7 ключових функцій iOS 18, які стануть незамінними помічниками для батьків, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Блокування та приховування додатків за допомогою Face ID

Одним із найкорисніших оновлень iOS 18 є можливість блокування певних застосунків за допомогою Face ID. Найпростіший спосіб реалізувати цю функцію - натиснути та утримувати додаток, поки не з'явиться меню. Потім виберіть "Вимагати Face ID".

З'явиться ще одне спливаюче вікно, що дозволяє підтвердити своє рішення або "Приховати та вимагати Face ID". Якщо ви виберете останній варіант, застосунок переміститься з домашнього екрана до бібліотеки додатків у категорію "Приховані", яку ви зможете відкрити лише за допомогою Face ID.

Покращений обмін повідомленнями між iPhone та Android

Зелені бульбашки нікуди не подінуться, але якщо ваші діти мають телефони Android, вони не зможуть сказати, що не отримали текст, який ви відправили з iPhone.

Коли ви вибираєте "Повідомлення RCS" у налаштуваннях "Повідомлення", ви отримуєте такі функції, як сповіщення про читання, індикатори набору тексту та налаштування розташування, так що вони не зможуть сказати, що не отримали текст.

Тим не менш, ця функція працює тільки у випадку, якщо телефон Android також використовує RCS. В іншому випадку ви побачите тег "SMS" у текстовому полі, і ваш досвід обміну повідомленнями буде таким самим, як і раніше.

Супутниковий iMessage

Ми всі переживаємо напружені моменти, коли Wi-Fi та супутниковий зв'язок недоступні. З iOS 18 Apple розширила свою функцію Emergency SOS via Satellite, щоб дозволити користувачам iPhone 14 та пізніших версій надсилати повідомлення через супутник.

Щоб побачити, як це працює, виберіть опцію "Satellite Connection Demo" у налаштуваннях "Повідомлення". Коли у вас закінчується зв'язок, вам буде запропоновано відправити повідомлення через супутник. Це працює і для SMS, тому ви можете надсилати повідомлення як на iPhone, так і Android.

Apple Cash

До цього нещодавнього оновлення, якщо ви хотіли відправити гроші за допомогою iPhone, вам потрібно було мати контактну інформацію або номер телефону одержувача, щоб розпочати процес.

Тепер, якщо комусь у вашій родині потрібно кілька сотень гривень, вам просто потрібно прикласти iPhone один до одного, щоб надіслати гроші за допомогою Apple Pay.

Запланований текст

Якщо ви не хочете забути нагадати дитині, що настав час йти додому, ви можете використовувати функцію "Надіслати пізніше" в додатку iMessage.

Просто натисніть на символ "+" у нижньому лівому куті застосунку "Повідомлення" і натисніть "Надіслати пізніше". З'явиться час за замовчуванням, але просто натисніть на нього, щоб вибрати дату та час надсилання повідомлення.

Після надсилання повідомлення воно відображається як прозорий чат-бульбашка з пунктирним контуром. Ви можете налаштувати час надсилання, натиснувши "Змінити" поруч із чат-бульбашкою, або вибрати "Видалити повідомлення", якщо ви більше не хочете його надсилати.

SharePlay на FaceTime

З iOS 18 ви можете взаємодіяти з пристроєм іншої людини під час дзвінка FaceTime, що буде корисно, наприклад, коли потрібно показати бабусі та дідусеві, як користуватись їх iPhone.

Коли ви починаєте виклик FaceTime, натисніть кнопку SharePlay, потім "Попросити поділитися". Як тільки інша людина схвалить запит, його екран з'явиться у вигляді вікна на дисплеї.

Якщо ви бажаєте взяти керування на себе, натисніть значок руки в кутку дисплея. Коли він схвалить запит, ви зможете дистанційно керувати дисплеєм його iPhone.

Додаток "Паролі"

Всі паролі, збережені у вашому зв'язуванні ключів iCloud, переміщені в новий додаток під назвою Passwords. У ньому ви можете ділитися певними паролями із загальними групами, включаючи інших членів сім'ї.