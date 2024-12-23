Які моделі iPhone будуть сумісні з iOS 19: перші інсайди та список

Важко з упевненістю передбачити точний список пристроїв, сумісних з iOS 19, оскільки Apple ще не анонсувала це оновлення. Однак існує кілька джерел всередині компанії, які готові поділитися інформацією.

Про те, які пристрої будуть сумісні з iOS 19, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаної з продукцією Apple.

Які пристрої отримають iOS 19

У звіті говориться, що iOS 19 буде сумісна з будь-яким iPhone, що підтримує iOS 18.

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2-го покоління або новіше)

Найстарішими пристроями в цьому списку є iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR, які були випущені у вересні 2018 року.

Зрозуміло, деякі функції iOS 19 будуть недоступні на старіших моделях iPhone. Якщо цей звіт точний, це буде другий рік поспіль, коли Apple не припиняє підтримку будь-яких моделей iPhone з випуском великого щорічного оновлення операційної системи. iOS 18 сумісна з тими ж моделями iPhone, що й iOS 17.

Варто зазначити, що iOS 17 припинила підтримку iPhone 8, iPhone 8 Plus і iPhone X.

Новини для iPadOS 19 трохи менш приємні: згідно зі звітом, це оновлення не підтримуватиме iPad 7 (2019 року випуску). На щастя, всі інші моделі iPad, сумісні з iPadOS 18, будуть підтримувати iPadOS 19 наступного року.

Перші бета-версії iOS 19 і iPadOS 19 мають бути випущені в червні 2025 року на WWDC, а остаточні оновлення, ймовірно, вийдуть у вересні. Поки що про функції iOS 19 відомо небагато, але очікується, що Siri стане більш балакучим, нагадуючи ChatGPT, у більш пізньому оновленні iOS 19.4, яке, найімовірніше, вийде в березні 2026 року.