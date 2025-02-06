Терен емоційно висловився про участь у "Холостяку": "Не вірю в кохання з першого погляду"

Зазначимо, що інтерв'ю було записано до того, як Терен і Бєлєнь розповіли, що вони не разом. Однак зовнішній вигляд Олександра і його відповіді свідчили про те, що в парі стався розкол.

На запитання журналістки, чи можна знайти на "Холостяку" справжнє кохання, Терен спочатку задумався.

"Складно сказати, що це дійсно повноцінне глибоке кохання", - зазначив він через декілька секунд.

Олександр розповів, що йому дійсно складно було закохатися, оскільки в рамках шоу він спілкувався не з однією дівчиною, а з тринадцятьма. Також він зазначив, що складно закохатися за такий короткий проміжок часу.

"Я не вірю в кохання з першого погляду, я говорив про це неодноразово. Тому мені дійсно потрібно трохи більше часу для того, щоб закохатися. У мене все життя так було. Тому за цей короткий час дійсно я особисто не зміг відчути шаленого кохання", - зазначив Будько.

Як розвивалися стосунки Терена та Інни Бєлєнь

Волонтерка та перекладачка з німецької Інна Бєлєнь з'явилася у другому випуску шоу "Холостяк". Попри те, що вона пропустила першу вечірку через те, що відвозила машину на фронт, холостяк зустрів її на вокзалі та відвіз до будинку.

Між молодими людьми практично одразу виникла симпатія, ба більше, пара не раз демонструвала схожі погляди та говорила про ідентичні цінності в житті.

У фіналі Терен вибрав Бєлєнь, пара з'явилася на пост-шоу і підтвердила, що вони разом.

Однак на початку січня вони публічно посварилися. Інна під час інтерв'ю Славі Дьоміну заступилася за російськомовних українців і виступила проти тиску щодо швидкого переходу на рідну мову. Терен був не згоден із цією позицією.

Після цього закохані робили неоднозначні заяви в мережі, але прямо не відповідали на запитання разом вони чи ні. Однак потім Бєлєнь натякнула на розрив.

Олександр зі свого боку розповів про складний період у житті, внаслідок чого він зник із мережі. Днями він опублікував рядки з вірша Василя Симоненка "Ображайся", чим ще більше заінтригував своїх фоловерів.

4 лютого пара оголосила про те, що вони більше не разом. У мережі одразу ж почали коментувати новину і вказувати на те, що жодна пара з "Холостяка" не побудувала міцні стосунки.

Ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік і його дружина Христина емоційно висловилися про розрив Терена та Інни. Для них ця новина стала шоком, оскільки вони близько спілкувалися і чекали Терена та Інну в гості.



Інна Бєлєнь та Олександр Терен більше не разом (фото: instagram.com/tsvit_terenu)