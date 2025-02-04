"Холостяк" Терен з лайкою звернувся до підписників Інни Бєлєнь. Вона мовчати не стала

Сьогодні Олександр Терен та Інна Бєлєнь повідомили про свій розрив . Після цього підписники дівчини почали залишати негативні коментарі на адресу ветерана, тож він вирішив звернутися до них із відповіддю.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ветерана.

Олександр записав відео, яке підписав коротко: "Від*біться від мене".

"Я закрив коментарі під останнім дописом, оскільки, підписники Інни, ви перейшли всі межі. Я знаю, що ви точно це дивитесь. Ваші прокльони, образи вже дійсно перейшли всі межі, і мені це не подобається. Я намагаюсь і так з цим дуже довго боротися, і мені вдасться це зробити, повірте: з вами чи без вас", - сказав він.

Терен наголосив, що завжди ставився до своєї екс-коханою з повагою і ніколи не дозволяв собі її образити.

Терен звернувся до фоловерів Інни (скріншот)

"Тому те, що ви пишете, - це просто гидоття. Нехай воно залишається з кожним з тих, хто це написав", - додав головний герой "Холостяк-13".

Пізніше він прибрав Бєлєнь зі співавторів допису, в якому вони повідомляють про своє розставання.

Інна відреагувала

Волонтерка у своєму зверненні підкреслила, що не збирається відповідати на звинувачення та не дозволить знецінювати свій вибір.

"Дуже багато людей просто проходять повз. Коли звинувачення летять у мій бік - це одне, а коли зачіпають моїх підписників - це вже інше. У мене сильна, свідома аудиторія: люди, які донатять, здають кров і реально змінюють цей світ. Їх не потрібно чіпати", - написала Бєлєнь.

Вона також подякувала своїм підписникам за підтримку та побажала всім "тихого, мирного дня".

Інна відповіла Терену (скріншот)

Крім того, вона прокоментувала те, що Терен видалив її зі співавторів допису.

"Ех, шкода, бо текст я до допису написала гарний", - написала переможниця "Холостяка".

Нагадаємо, причину свого розставання пара називати не стала. Однак користувачі мережі припускають, що розрив стався через різні погляди стосовно мовного питання.