Ведучий "Холостяка" емоційно висловився про розрив Терена та Інни

Беззмінний ведучий популярного реаліті-шоу про кохання "Холостяк" Григорій Решетнік відреагував на новину про те, що ветеран війни Олександр Будько з позивним "Терен" і переможниця проєкта Інна Бєлєнь офіційно підтвердили, що не разом .

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його новий пост в Instagram.

Так, Решетнік опублікував невеликий фрагмент із пост-шоу з Інною і Тереном, на якому вони виглядають щасливими та закоханими.

"Моє серце розірване навпіл. Інна й Олександр уже не разом", - підписав відео ведучий "Холостяка" і додав у публікацію смайл у вигляді розірваного серця.

Як відреагували в мережі

Фоловери популярного ведучого одразу ж почали коментувати публікацію, зазначивши, що поки що жодній парі не вдалося побудувати довгострокові стосунки після завершення "Холостяка":

"Закінчилося шоу, закінчилися стосунки. Яка пара після шоу досі у стосунках?"

"Невже є ще хоч хтось, хто думає, що там усе по-справжньому, почуття, кохання тощо?"

"Це було очевидно з самого початку"

"Юстину потрібно було вибрати, вона ж його любила всім серцем. Можливо, хлопцям реально не видно всієї історії, те, що ми бачимо, нехай подивиться весь сезон, зрозуміє"

"Не довго музика грала"

"Та це ясно було"

"Хто б чого не говорив, але це так, це їхнє життя і тільки їм вирішувати, як іти далі. Разом чи все ж таки окремо. Якщо вже було ухвалено таке рішення, я більш ніж впевнена, що це було узгоджено і обґрунтовано з двох сторін".



Олександр Терен з Інною Бєлєнь (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Як відреагувала дружина Решетніка на розставання Інни й Терена

Дружина Григорія Решетніка Христина також встигла відреагувати на новину у своєму блозі.

"У мене шок", - підписала вона одну з Stories.

Далі вона розповіла, що прочитала інформацію про те, що Інна та Олександр уже не разом. За її словами, вони були ідеальною парою.



Христина Решетнік відреагувала на розрив Інни і Терена (скриншот)

"У них була така романтична історія, і вони так пасують одне одному. Я чесно кажучи, досі не можу повірити, що це правда. Однак я розумію, що це життя, це може статися. На жаль, дуже сумно", - розповіла дружина Решетніка про свої відчуття.

Також вона зазначила, що вони чекали Терена та Інну в гості.

"Ми повинні були зустрітися. Планували цю зустріч", - зазначила Христина Решетнік.



Інна Бєлєнь та Олександр Терен більше не разом (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Нагадаємо, в останньому випуску проєкта "Холостяк" головний герой обрав перекладачку з німецької мови та волонтерку Інну Бєлєнь. Між молодими людьми від самого початку шоу виникла симпатія, ба більше, пара не раз демонструвала схожі погляди та говорила про ідентичні цінності в житті.

Однак на початку січня пара публічно посварилася через позицію щодо російської мови.

Ані Терен, ані Інна прямо не відповідали на запитання в мережі, разом вони чи ні. Однак потім Бєлєнь натякнула на закінчення стосунків.

Олександр зі свого боку розповідав про складний період у житті та про те, що йому довелося на деякий час зникнути із соцмереж. Днями він опублікував рядки з вірша Василя Симоненка "Ображайся", чим ще більше заінтригував своїх фоловерів.