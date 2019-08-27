Теракт в Киеве: в обстреле "Мостобуда" увидели политический след (видео)

Обстрел из гранатомета в Киеве офиса компании "Мостобуд" на Паньковской ночью 26 августа полиция квалифицировала как теракт и продолжает поиски виновников. Правоохранители изучают найденный на месте происшествия тубус и проверяют камеры наблюдения. Эксперт-криминалист Вячеслав Коновалов считает, что среди версий инцидента стоит рассмотреть не только бытовые, но и политические и связанные с бизнесом. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как рассказали жители квартала, где произошла стрельба, ночной взрыв сильно напугал людей. Местные говорят, что незадолго до него видели мотоцикл возле офиса, в который попал снаряд от гранатомета. Он пробыл под зданием "Мостобуда" несколько минут.

"Кто-то видел, как с места уехал мотоцикл. Мотоциклист оставил его напротив здания, вышел, совершил выстрел и уехал", - рассказал Павел Явтушенко, который живет в доме напротив.

В Киеве из гранатомета обстреляли офис компании "Мостобуд" (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

Киевлянин после взрыва выбежал на улицу еще до приезда полиции. Он говорит, что сразу было понятно - речь идет не о петарде или салюте - "это был взрыв чего-то боевого".

"Очень много было напуганных людей. Все-таки, это боевые патроны, очень страшно", - говорит Павел.

Другой житель квартала Юрий Кудрявцев рассказал, что инцидент произошел в час ночи: "Я специально время засек".

"Мостобуд" является крупнейшей в Украине компанией, которая занимается строительством сооружений транспорта (мосты, путепроводы, эстакады), гидротехнических сооружений (причалы, пирсы, укрепление) и других объектов, связанных с буровыми, свайными, подводно-техническими работами. В 2017 году компания начала процедуру банкротства.

Обстрел офиса "Мостобуда" в Киеве квалифицировали как теракт (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

Саму компанию связывают с бывшим народным депутатом-"регионалом" Владимиром Продивусом. Сейчас он бизнесмен, президент Федерации бокса Украины, член Исполкома AIBA.

После обстрела из гранатомета офиса "Мостобуд" в Киеве на своей странице в Facebook Продивус высказал мнение, что тут есть "политический след".

Владимир Продивус (Фото: facebook.com/vladimirprodivus)

"Такие методы переговоров со мной не работают и никогда не работали. Да, взрывом можно испугать людей во дворах рядом, можно повредить здание или даже его разрушить. Скорее всего, в Киеве заговорят, что кто-то пытается вернуть в столицу 90-е. Но лучше было бы, если заказчик всего этого маскарада и не начинал вот такой попытки со мной о чем-либо договориться или отомстить за свои обиды", - написал он.

Как прокомментировал теракт эксперт-криминалист Коновалов, учитывая долги экс-"регионала" обстрел может быть связан с бизнес-конфликтами. Однако более вероятной причиной он назвал попыткой оказать влияние на будущее распределене должностей.

В Киеве из гранатомета обстреляли офис "Мостобуд" (Фото: скриншот)

"Для меня сам выстрел - он ни о чем. Хотели бы убить - убили бы. Вполне вероятно, что сейчас должны сформировать Кабмин каким-то образом - и устраивается этот скандал. Есть параноидальная идея, что он сам пытается привлечь к себе внимание", - говорит специалист.

Видео: YouTube / ТСН

Как сообщалось ранее, 13 июля в Киеве ночью на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева неизвестный совершил выстрел из гранатомета в фасад здания телеканала "112 Украина". В результате инцидента никто не пострадал. На инцидент отреагировала Служба безопасности Украины, которая взялась за расследование.