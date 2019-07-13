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Обстрел телеканала "112 Украина": появилось видео

Новости » Происшествия    13.07.2019 - 14:36
Обстрел телеканала "112 Украина": появилось видео
Фото: последствия обстрела здания телеканала (112.ua)

Инцидент произошел ночью 13 июля

В сети появилось видео с камер наблюдения с моментом выстрела из гранатомета по зданию телеканала "112 Украина". Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу dtp.kiev.ua в YouTube.

Так, на видео с камер наблюдения зафиксирован момент выстрела и разрыва снаряда о фасад здания. Также на видео видно откуда именно стрелял злоумышленник.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 13 июля в Киеве неизвестный обстрелял из гранатомета здание телеканала "112 Украина" на улице Дегтяревской в Шевченковском районе. В результате инцидента никто не пострадал.

Правоохранители получили сообщение о взрыве около 4 часов ночи. На месте происшествия полиция обнаружили отстрелянный тубус гранатомета. Событие было квалифицировано как террористический акт.

РБК-Украина писало, что телеканал "112 Украина" анонсировал показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины", в котором рассказывается о "гражданском конфликте" на Донбассе. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что осуществит проверку фильма на присутствие элементов пропаганды.

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