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СБУ отреагировала на обстрел телеканала в Киеве

Новости » Происшествия    13.07.2019 - 15:27
СБУ отреагировала на обстрел телеканала в Киеве
Фото: здание СБУ (РБК-Украина)

Сейчас правоохранители проводят мероприятия по розыску злоумышленника

Служба безопасности Украины (СБУ) проведет расследование инцидента с обстрелом здания телеканала "112 Украина" в Шевченковском районе Киева. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу СБУ в Facebook.

Как сообщается, по факту выстрела из гранатомета в фасад здания телеканала было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса - террористический акт.

СБУ отреагировала на обстрел телеканала в Киеве

Отмечается, что сотрудники СБУ проведут расследование обстоятельств инцидента. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника.

"Сейчас совместно с полицией и другими правоохранительными органами и Службой безопасности проводятся неотложные следственные действия и розыскные мероприятия", - говорится в заявлении спецслужбы.

РБК-Украина писало, что в сети опубликовали видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован момент выстрела в здание телеканала "112 Украина". На видео видно откуда стрелял злоумышленник и момент взрыва снаряда.

Напомним, ночью 13 июля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева неизвестный совершил выстрел из гранатомета в фасад здания телеканала "112 Украина". В результате инцидента никто не пострадал.

Полиция получила сообщение о взрыве на Дегтяревской около 4 часов ночи. На месте происшествия правоохранители обнаружили отстрелянный тубус гранатомета. Полиция квалифицировала произошедшее как террористический акт.

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