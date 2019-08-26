Обстрел здания Мостобуда расследуют как теракт

Фото: на месте обстрела в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

В результате выстрела никто не пострадал

В Киеве неизвестные выстрелили в здание из гранатомета, правоохранители квалифицировали событие как террористический акт. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сообщается, что в результате выстрела никто не пострадал, повреждены окна, фасад здания и помещения кабинетов. В настоящее время в столице введен оперативный план для задержания злоумышленников.

Установлено, что в 1:30 в полицию поступило сообщение, что возле дома на улице Паньковской прогремел взрыв. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции, экипажи патрульных, взрывотехники, кинологи и врачи. Правоохранители выяснили, что неизвестные выстрелили в здание из гранатомета, отстрелянный тубус которого обнаружили через дорогу от здания.

На поиски злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Киева и введено в действие специальный оперативный план.

Следователи квалифицируют произошедшее как террористический акт, уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве неизвестные выстрелили из гранатомета в фасад здания "Мостобуда", расположенного по адресу улица Паньковская, 5. Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже здания, также повреждены стекла на третьем и пятом этажах. Информации о жертвах и пострадавших в результате инцидента на данный момент нет.