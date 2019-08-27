Теракт у Києві: в обстрілі "Мостобуду" побачили політичний слід (відео)

Обстріл з гранатомета в Києві офісу компанії "Мостобуд" на Паньківській вночі 26 серпня поліція кваліфікувала як теракт і продовжує пошуки винуватців. Правоохоронці вивчають знайдений на місці події тубус і перевіряють камери спостереження. Експерт-криміналіст В'ячеслав Коновалов вважає, що серед версій інциденту варто розглянути не тільки побутові, але й політичні та пов'язані з бізнесом. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як розповіли мешканці кварталу, де сталася стрілянина, нічний вибух сильно налякав людей. Місцеві кажуть, що незадовго до нього бачили мотоцикл біля офісу, в який потрапив снаряд від гранатомета. Він пробув під будівлею "Мостобуду" кілька хвилин.

"Хтось бачив, як з місця виїхав мотоцикл. Мотоцикліст залишив його навпроти будівлі, вийшов, зробив постріл і поїхав", - розповів Павло Явтушенко, який живе в будинку навпроти.

У Києві з гранатомета обстріляли офіс компанії "Мостобуд" (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

Киянин після вибуху вибіг на вулицю ще до приїзду поліції. Він каже, що відразу було зрозуміло - йдеться не про петарду або салют - "це був вибух чогось бойового".

"Дуже багато було наляканих людей. Все-таки, це бойові патрони, дуже страшно", - каже Павло.

Інший житель кварталу Юрій Кудрявцев розповів, що інцидент стався о першій годині ночі: "Я спеціально засік час".

"Мостобуд" є найбільшою в Україні компанією, яка займається будівництвом споруд транспорту (мости, шляхопроводи, естакади), гідротехнічних споруд (причали, пірси, зміцнення) та інших об'єктів, пов'язаних з буровими, свайними, підводно-технічними роботами. У 2017 році компанія почала процедуру банкрутства.

Обстріл офісу "Мостобуду" в Києві кваліфікували як теракт (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

Саму компанію пов'язують з колишнім народним депутатом-"регіоналом" Володимиром Продивусом. Зараз він бізнесмен, президент Федерації боксу України, член Виконкому AIBA.

Після обстрілу з гранатомета офісу "Мостобуд" у Києві на своїй сторінці в Facebook Продивус висловив думку, що тут є "політичний слід".

Володимир Продивус (Фото: facebook.com/vladimirprodivus)

"Такі методи переговорів зі мною не працюють і ніколи не працювали. Так, вибухом можна налякати людей у дворах поруч, можна пошкодити будівлю або навіть її зруйнувати. Швидше за все, в Києві заговорять, що хтось намагається повернути в столицю 90-ті. Але краще було б, якщо замовник всього цього маскараду і не починав ось такий спроби зі мною про що-небудь домовитися або мститися за свої образи", - написав він.

Як прокоментував теракт експерт-криміналіст Коновалов, враховуючи борги екс-"регіонала" обстріл може бути пов'язаний з бізнес-конфліктами. Проте більш ймовірною причиною він назвав спробою вплинути на майбутній розподіл посад.

У Києві з гранатомета обстріляли офіс "Мостобуд" (Фото: скріншот)

"Для мене сам постріл - він ні про що. Хотіли б убити - вбили б. Цілком ймовірно, що зараз повинні сформувати Кабмін якимось чином - і влаштовується цей скандал. Є параноїдальна ідея, що він сам намагається привернути до себе увагу", - говорить фахівець.

Відео: YouTube / ТСН

Як повідомлялося раніше, 13 липня в Києві вночі на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва невідомий скоїв постріл з гранатомета в фасад будівлі телеканалу "112 Україна". В результаті інциденту ніхто не постраждав. На інцидент відреагувала Служба безпеки України, яка взялася за розслідування.