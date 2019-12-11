Температурные качели: синоптики предупредили о резком изменении погоды

Погода в Украине в четверг, 12 декабря, резко поменяется в большинстве областей страны. На смену мокрому снегу, дождям и сырости придет сухая погода с повышением температуры воздуха. Местами возможны туманы и усиление ветра до штормовых значений.

Погода на востоке страны ожидается сухая и холодная. Ночью в регионе столбики термометров опустятся до -1 градуса, днем ожидается повышение температуры до +2 +4 градусов.

В южных областях ожидается сухая погода, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от 0 до +3 градусов, днем от +3 до +5 градусов, в Одессе до +6 +7 градусов. Синоптики предупреждают об усилении ветра до 12 м/с. В Крыму солнечно, без осадков. Ночью +1 +3 градуса, днем +4 +6 градусов.

Карта погоды

На севере Украины облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночная температура воздуха составит +1 +3 градуса, днем прогреется до +2 +4 градусов.

В западных областях мокрый снег к утру прекратится, днем ожидается солнечная и сухая погода. Ночью в регионе от -1 до +2 градусов, днем потеплеет до +3 +5 градусов, в Ужгороде до +7 градусов. Ожидается ветер до 7-12 м/с.

В центральной части страны сухо, облачно с прояснениями. Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до +3 градусов, днем ожидается от +2 до +4 градусов.

В Киеве 12 декабря будет сухо и солнечно, осадки не прогнозируются. Ночная температура составит +1 +3 градуса, дневная от +3 до +5 градусов.

Погода в Украине 12 декабря

Синоптик Наталка Диденко предупредила, что возможны туманы и сильный ветер, а также анонсировала потепление в Украине со следующей недели.

"Будут бродить туманы, если их не разгонит завтрашний порывистый юго-восточный ветер. Ветряная погода будет требовать закутаться. Не давайте вирусам никаких шансов. Потеплеет со следующей недели", - отметила Диденко.