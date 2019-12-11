Температурні гойдалки: синоптики попередили про різку зміну погоди

Погода в Україні у четвер, 12 грудня, різко зміниться у більшості областей країни. На зміну мокрому снігу, дощам і вогкості прийде суха погода з підвищенням температури повітря. Місцями можливі тумани та посилення вітру до штормових значень.

Погода на сході країни очікується суха і холодна. Вночі в регіоні стовпчики термометрів опустяться до -1 градуса, вдень очікується підвищення температури до +2 +4 градусів.

У південних областях очікується суха погода, опади не прогнозуються. Вночі від 0 до +3 градусів, вдень від +3 до +5 градусів, в Одесі до +6 +7 градусів. Синоптики попереджають про посилення вітру до 12 м/с. В Криму сонячно, без опадів. Вночі +1 +3 градуси, вдень +4 +6 градусів.

Карта погоди

На півночі України хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Нічна температура повітря становитиме +1 +3 градуси, вдень прогріється до +2 +4 градусів.

У західних областях мокрий сніг до ранку припиниться, вдень очікується сонячна і суха погода. Вночі від -1 до +2 градусів, вдень потеплішає до +3 +5 градусів, в Ужгороді до +7 градусів. Очікується вітер до 7-12 м/с.

В центральній частині країни сухо, хмарно з проясненнями. Нічна температура повітря коливатиметься від 0 до +3 градусів, вдень очікується від +2 до +4 градусів.

У Києві 12 грудня буде сухо і сонячно, опади не прогнозуються. Нічна температура становитиме +1 +3 градуси, денна від +3 до +5 градусів.

Погода в Україні 12 грудня

Синоптик Наталка Діденко попередила, що можливі тумани і сильний вітер , а також анонсувала потепління в Україні з наступного тижня.

"Будуть бродити тумани, якщо їх не розжене завтрашній поривчастий південно-східний вітер. Вітряна погода буде вимагати закутатися. Не давайте вірусам жодних шансів. Потеплішає з наступного тижня", - зазначила Діденко.