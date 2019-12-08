Мокрый снег и похолодание: прогноз на неделю

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В среду часть территории накроет мокрый снег

Погода в Украине в первой половине следующей недели отметится дождями и снижением температуры воздуха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

9 декабря

Так, неделя начнется с небольших дождей во Львовской и Ужгородской областях. На остальной территории осадков не прогнозируют. Днем температура воздуха в западных и южных областях будет колебаться от +5 до +9. На востоке, севере и в центре днем термометры покажут от +2 до +5. Ночью ожидается похолодание до -1.

10 декабря

Во вторник осадки снова вероятны лишь на западе, а именно на Закарпатье и Буковине. Ожидается, что температура воздуха начнет постепенно снижаться. Средняя температура будет колебаться от +2 до +6 градусов, лишь на юге сохранится до +7...+9 тепла. Ночью существенных температурных изменений не прогнозируют, как и раньше ожидается до -1.

11 декабря

В среду восточные, северные, некоторые центральные и южные области накроет мокрый снег, местами возможен дождь. Температура воздуха днем будет колебаться от +1 до +5, лишь на юге и местами на востоке ожидается до +6...+9. Ночью в восточных областях возможны заморозки до -4 градусов, на остальной территории от 0 до -3. В южных областях ночью до +5 тепла.

12 декабря

В четверг осадки снова отступят, но температура воздуха продолжит снижаться. Так, средние показатели будут колебаться от +1 до +5, на юге местами до +6. Ночью существенно похолодает, на всей территории ожидаются заморозки до -2...-4 градусов.

Напомним, ранее в Гидрометцентре прогнозировали, что на выходных в Украине похолодает, однако существенных осадков ожидать не стоит. На юге прогнозировалось потепление до +9 градусов, а также дожди в западных и некоторых северных областях.