Зима не вернется: синоптики ошеломили прогнозом

Погода в Украине в декабре (коллаж РБК-Украина)

В Украине ожидается теплая и сухая погода

Погода в Украине с понедельника по пятницу, с 9 по 13 декабря, будет по-осеннему теплой и сухой. Средний уровень тепла по Украине в этот период составит +2… +6 градусов. В ночное время термометры опустятся до небольших "минусов". В течение всей рабочей недели осадков не ожидается.

С 9 по 11 декабря на всей территории Украины будет держаться теплая погода. Традиционно, теплее всего будет в западных и приморских регионах - +5…+10 градусов. В центральных, северных и восточных областях ожидается немного более прохладная, но все еще аномально теплая погода - +3… +7 градусов Цельсия. При этом в ночное время синоптики прогнозируют в некоторых регионах до -2 градусов мороза. В остальных же областях после захода солнца 0… +4 градуса.

В Киеве температура будет держаться у отметки +4… +6 градусов в течение трех дней.

Погода в Украине с 9 по 11 декабря (скриншоты: meteo.gov.ua)

Уже с 12 декабря в Украине будет наблюдаться незначительное похолодание. В западных, северных, центральных и восточных регионах уровень тепла будет приблизительно одинаковым – 0… +4 градуса Цельсия. В приморских областях немного выше - +2… +6 градусов. В ночное время морозы достигнут -3… градусов. Теплее всего в ночное время будет в Одесской области, где термометры покажут +1… +3 градуса.

В Киеве температура будет держаться у отметки +1… +3 градусов с 12 по 13 декабря.

Погода в Украине с 12 по 13 декабря (скриншоты: meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее синоптики резко изменили прогноз на декабрь.