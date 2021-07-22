В Одессе потоки воды носили по улицам тело мужчины (видео)
Коллаж РБК-Украина: в Одессе потоки воды носили тело мужчины
В Одессе ночью прошел мощный ливень. В результате непогода смывала все на своем пути.
В Telegram-канале Одесса INFO опубликовали видео, как тело неизвестного полураздетого мужчины течение носит по улицам города.
Личность человека, которого течение отнесло, пока неизвестно.
Ранее мы сообщали, что через мощный ливень в Одессе в работе транспорта произошел сбой. В частности, перестали ходить трамваи.