ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Одессе потоки воды носили по улицам тело мужчины (видео)

Новина українською →
Одесса, Четверг 22 июля 2021 17:25
В Одессе потоки воды носили по улицам тело мужчины (видео) Коллаж РБК-Украина: в Одессе потоки воды носили тело мужчины
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе ночью прошел мощный ливень. В результате непогода смывала все на своем пути.

В Telegram-канале Одесса INFO опубликовали видео, как тело неизвестного полураздетого мужчины течение носит по улицам города.

Личность человека, которого течение отнесло, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что через мощный ливень в Одессе в работе транспорта произошел сбой. В частности, перестали ходить трамваи.

Также сегодня ночью накрыл мощный ливень.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса
LITE
Праздник 22 июля: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины
Праздник 22 июля: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины