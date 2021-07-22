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В Одесі потоки води носили вулицями тіло чоловіка (відео)

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Одеса, Четвер 22 липня 2021 17:25
В Одесі потоки води носили вулицями тіло чоловіка (відео) Колаж РБК-Україна: в Одесі потоки води носили тіло чоловіка
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі вночі пройшла потужна злива. В результаті негода змивала все на свому шляху.

У Telegram-каналі Одеса INFO опублікували відео, як тіло невідомого напівроздягненого чоловіка течія носить вулицями міста.

Особа чоловіка, якого течія віднесла, наразі невідома.

Раніше ми повідомляли, що через потужну зливу в Одесі у роботі транспорту стався збій. Зокрема, перестали ходити трамваї.

Також сьогодні вночі накрила потужна злива.

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