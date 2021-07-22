В Одесі потоки води носили вулицями тіло чоловіка (відео)
Колаж РБК-Україна: в Одесі потоки води носили тіло чоловіка
В Одесі вночі пройшла потужна злива. В результаті негода змивала все на свому шляху.
У Telegram-каналі Одеса INFO опублікували відео, як тіло невідомого напівроздягненого чоловіка течія носить вулицями міста.
Особа чоловіка, якого течія віднесла, наразі невідома.
Раніше ми повідомляли, що через потужну зливу в Одесі у роботі транспорту стався збій. Зокрема, перестали ходити трамваї.