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Мощный ливень в Одессе: в работе транспорта произошел сбой

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Одесса, Четверг 22 июля 2021 10:16
Мощный ливень в Одессе: в работе транспорта произошел сбой Фото: в Одессе произошел сбой в работе транспорта (omr.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Одессе произошел мощный ливень. В результате произошел сбой в работе общественного транспорта, перестали ходить трамваи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт города.

Подтопленными остаются улицы: Черноморского казачества от Пересыпи до Солонцеватого переулка, Атамана Головатого, Щеголева, Атамана Чепиги, Мечникова, 132, Небесной Сотни, Водопроводная (район Красного Креста) и II Застава.

Движение по Атамана Головатого и Черноморского казачества из-за подтопления пока заблокировано, поэтому въезд и выезд на поселок Котовского временно осуществляется по Окружной дороге.

Также затруднено движение автотранспорта в районе Французского бульвара и улицы Семинарской. Временно приостановлено движение трамвайных маршрутов № 1, 3, 7, 10, 12, 13, 20, 21, 26, 27 и троллейбусного маршрута №12.

Троллейбусный маршрут №8 функционирует к улице Химической.

Фото: в Одессе произошел сбой в работе транспорта (omr.gov.ua)

Напомним, Одессу сегодня ночью накрыл мощный ливень.

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