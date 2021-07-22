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Одессу накрыл мощный ливень

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Одесса, Четверг 22 июля 2021 08:39
Одессу накрыл мощный ливень Фото: Одессу накрыл ливень (dumskaya.net)
Автор: Анастасия Рокитна

Одессу накрыл мощный ливень, многие городские улицы затоплены. Пилоты пассажирских авиалайнеров, которые должны были приземлиться в Одессе после часа ночи, приняли решение уйти на другие аэродромы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание "Думская".

На улицах Балковской, Приморской, Королева, Фонтана и Черемушек сильно поднялся уровень воды. В полноводные реки превратились Генуэзская, Французский бульвар и Дерибасовская, а также центральная аллея Аркадии.

В ряде районов города нет света. Упали сотни деревьев. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Пилоты пассажирских авиалайнеров ушли на другие аэродромы. В частности, борт LOT, прибывший из Варшавы, вернулся обратно, а самолет Azur Air Ukraine из Антальи улетел в Борисполь.

Кроме того, поступают сообщения о подтопленных парадных многоквартирных домов. По информации гидрометцентра, в городе за час выпал 31 мм осадков.

Фото: Одессу накрыл ливень (dumskaya.net)

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