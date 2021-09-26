Тарифы на электроэнергию: кто из украинцев будет платить меньше

Тарифы на электроэнергию в Украине изменятся с 1 октября. Будут действовать новые цены. Более 80% украинцев смогут платить за свет меньше, так как будет установлена новая тарификация.

Об этом говорится в постановлении №859 , которое Кабинет министров принял 11 августа 2021 года.

Тариф для населения при потреблении до 250 КВт⋅ч уменьшится на 14% и составит 1,44 грн за 1 кВт⋅ч. Если потребление электроэнергии будет превышать эту отметку, то оплата будет начисляться по тарифу 1,68 за 1 кВт⋅ч.

Отметим, что при превышении расхода электроэнергии свыше 250 кВт⋅ч, повышенный тариф будет начисляться на все использованные киловатты, а не только на те, которые будут использованы свыше 250 кВт⋅ч.

Таким образом, платить меньше с 1 октября смогут только те украинцы, которые в месяц потребляют не более 250 кВт⋅ч. Для них тариф в 1,44 кВт⋅ч будет действовать до 30 апреля 2022 года.