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Тарифы на электроэнергию: кто из украинцев будет платить меньше

Новина українською →
Воскресенье 26 сентября 2021 18:13
Тарифы на электроэнергию: кто из украинцев будет платить меньше Коллаж РБК-Украина: тарифы на электроэнергию для некоторых уменьшаться
Автор: Роман Мирончук

Тарифы на электроэнергию в Украине изменятся с 1 октября. Будут действовать новые цены. Более 80% украинцев смогут платить за свет меньше, так как будет установлена новая тарификация.

Об этом говорится в постановлении №859, которое Кабинет министров принял 11 августа 2021 года.

Тариф для населения при потреблении до 250 КВт⋅ч уменьшится на 14% и составит 1,44 грн за 1 кВт⋅ч. Если потребление электроэнергии будет превышать эту отметку, то оплата будет начисляться по тарифу 1,68 за 1 кВт⋅ч.

Отметим, что при превышении расхода электроэнергии свыше 250 кВт⋅ч, повышенный тариф будет начисляться на все использованные киловатты, а не только на те, которые будут использованы свыше 250 кВт⋅ч.

Таким образом, платить меньше с 1 октября смогут только те украинцы, которые в месяц потребляют не более 250 кВт⋅ч. Для них тариф в 1,44 кВт⋅ч будет действовать до 30 апреля 2022 года.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сделал заявление о тарифах на газ и свет для украинцев в новом сезоне. Он также заявил, что у местных властей нет причин подымать тарифы на тепло и горячую воду.

Ранее мы писали о том, что коммунальные тарифы в Украине снова вырастут. В среднем повышение в разных областях может составить от 30 до 70% по сравнению с 2020 годом.

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