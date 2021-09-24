Шмыгаль сделал заявление о тарифах на газ и свет для украинцев в новом сезоне

Тарифы на газ и свет в Украине в этом сезоне повышаться не будут и остануться неизменными.

Тарифы на газ

Тариф на газ останется неизменным до апреля 2022 года.

"В мае мы запустили годовой продукт для людей, где цена на продукт составляет менее 8 грн. Независимо от колебаний на биржах или хабах, эта цена не меняется весь отопительный сезон, до конца апреля 2022 года", - заявил глава Кабмина.

Тарифы на тепло и горячую воду

По словам премьера, у местных властей нет причин подымать тарифы на тепло и горячую воду. Он подчеркнул, что уже 70% ТКЭ заключили трехлетний контракт, а правительство работает над вопросом компенсации ТКЭ разницы в тарифах.

"Мы обеспечили все условия, чтобы повышения этих тарифов не было и будем на этом настаивать. "Нафтогаз" заключил трехлетний контракт по 7,42 грн за куб газа для этого отопительного сезона. Эта цена тоже не будет увеличиваться и не зависит от ситуации на биржах. Еще раз подчеркну, у местных руководителей нет объективных причин и оснований повышать тарифы на тепло и горячую воду. Они не должны вырасти относительно предыдущего отопительного сезона. Уже 70% Теплокоммунэнерго заключили трехлетние контракты с "Нафтогазом", - сказал глава правительства.

Отметим, что в июле 2021 года НКРЭКУ сообщила о том, что устанавливать тарифы на отопление в Украине теперь будет не правительство, а местная власть.