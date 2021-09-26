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Тарифи на електроенергію: хто з українців платитиме менше

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Неділя 26 вересня 2021 18:13
Тарифи на електроенергію: хто з українців платитиме менше Колаж РБК-Україна: тарифи на електроенергію для деяких зменшаться
Автор: Роман Мирончук

Тарифи на електроенергію в Україні зміняться з 1 жовтня. Діятимуть нові ціни. Більше 80% українців зможуть платити за світло менше, оскільки буде встановлена нова тарифікація.

Про це йдеться в постанові № 859, яку Кабінет міністрів прийняв 11 серпня 2021 року.

Тариф для населення при споживанні до 250 КВт⋅год зменшиться на 14% і складе 1,44 грн за 1 кВт⋅год. Якщо споживання електроенергії буде перевищувати цю позначку, то оплата буде нараховуватися за тарифом 1,68 за 1 кВт⋅год.

Зазначимо, що при перевищенні витрати електроенергії понад 250 кВт∙год, підвищений тариф буде нараховуватися на всі використані кіловати, а не тільки на ті, які будуть використані понад 250 кВт∙год.

Таким чином, платити менше з 1 жовтня зможуть тільки ті українці, які в місяць споживають не більше 250 кВт∙год. Для них тариф в 1,44 кВт∙год буде діяти до 30 квітня 2022 року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зробив заяву про тарифи на газ і світло для українців у новому сезоні. Він також заявив, що у місцевої влади немає причин піднімати тарифи на тепло і гарячу воду.

Раніше ми писали про те, що комунальні тарифи в Україні знову зростуть. В середньому підвищення в різних областях може скласти від 30 до 70% в порівнянні з 2020 роком.

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