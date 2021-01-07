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Нет тарифному геноциду: протестующие перекрыли трассу Харьков-Киев из-за цен на газ

Четверг 07 января 2021 17:23
Нет тарифному геноциду: протестующие перекрыли трассу Харьков-Киев из-за цен на газ
Протесты против повышения тарифов на газ и электроэнергию в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В городе Валки Харьковской области участники акции протеста "Нет тарифному геноциду!" перекрыли движение транспорта на трассе междугороднего значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Подробности с места событий, а также требования протестущих опубликовали в социальных сетях.

Жители города выступают с протестом против повышения тарифов на газ и электричество. Во время забастовки активисты перекрыли трассу Киев – Харьков – Довжанский, в результате чего возникла пробка. Как сообщает Телеграм-канале "Типичное ХТЗ", протестующих собралось немало.

"В Валках люди перекрыли трассу Харьков-Киев. Бастуют против повышения цен на электричество и доставку газа", – говорится в сообщении.

Нет тарифному геноциду: протестующие перекрыли трассу Харьков-Киев из-за цен на газ

Нет тарифному геноциду: протестующие перекрыли трассу Харьков-Киев из-за цен на газ

Нет тарифному геноциду: протестующие перекрыли трассу Харьков-Киев из-за цен на газ

Скриншоты (Типичное ХТЗ)

Отмечается, что с приблизительно в 12:00 местные жители непрерывно ходили по пешеходному переходу возле поста полиции, тем самым блокируя движение транспорта. Состоянием на 14:45 акция протеста прекратилась, движение машин возобновлено.

В соцсетях участники акции отметили, что требуют отмены резкого роста тарифов на электроэнергию и повышение цены транспортировки газа.

"Акция организована в поддержку протеста митингующих Полтавской области и других областей Украины", - сообщили организаторы.

Нет тарифному геноциду: протестующие перекрыли трассу Харьков-Киев из-за цен на газ

Скриншот (facebook.com)

Ранее мы также сообщали, что в Украине вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте.

Также мы писали, что в Минэкономики рассказали, как будут меняться цены в начале 2021 года.

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Новости Украины Жизнь протесттарифы на жкх

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