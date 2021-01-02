Тарифы на проезд в Украине взлетят в полтора раза: названа дата повышения

Тарифы на проезд (коллаж: РБК-Украина)

Стоимость проезда в общественном транспорте в Украине после январского локдауна может взлететь в 1,5 раза. Намерения изменить тариф маршрутных такси уже выразили некоторые перевозчики. В Киеве транспортные компании анонсировали рост цен с 8 до 12 грн. Увеличение цен возможно уже в первом квартале 2021-го года.

Как вскоре изменятся цены на проезд в транспорте в Украине, рассказывает OBOZREVATEL.

По заявлению генерального директора компании "Транс Групп" Владимира Назаренко, проезд в киевских маршрутках может подорожать до 12 грн уже в первом квартале 2021-го года. Его предприятие владеет 13 городскими и междугородними маршрутами. По его словам, на стоимость проезда влияет ряд факторов, среди которых снижение количества пассажиров из-за карантина на 40-50%, обязательства перевозить дополнительных льготников бесплатно, а также затраты на установку валидаторов для единого билета. Стоимость валидаторов, по словам бизнесмена, выйдет около 50-60 тысяч на одну маршрутку.

В Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области уверены: необходимость повышения цен действительно назрела. Но поднимать этот вопрос будут в начале февраля, а это значит, что цена может увеличиться не раньше марта.

"В январе это будет фактически работа в убыток. Часть предприятий опять закроются, возить не будет кого. Продержимся этот период, подсчитаем убытки, разработаем обоснование тарифа. Будем стараться не поднимать цену. Но если поднимать, то несущественно, в среднем до 10 грн", – говорит глава Ассоциации Игорь Моисеенко.

При этом, рост стоимости проезда грозит не только Киеву. Перевозчики Сум еще 10-го декабря обратились к местной власти с просьбой поднять цену проезда на период карантина с 7 до 9 гривен.

В Черновцах с начала карантина стоимость проезда уже поднялась с 5 до 15-20 гривен за поездку. Недавно мэрия вмешалась и вынудила перевозчиков снизить стоимость до 7 гривен.

Напомним, что "Нафтогаз" повысил цену газа для своих клиентов в январе на 14%.

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