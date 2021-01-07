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Ні тарифному геноциду: протестувальники перекрили трасу Харків-Київ через ціни на газ

Четвер 07 січня 2021 17:23
Ні тарифному геноциду: протестувальники перекрили трасу Харків-Київ через ціни на газ
Протести проти підвищення тарифів на газ та електроенергію в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У місті Валки Харківської області учасники акції протесту "Ні тарифному геноциду!" перекрили рух транспорту на трасі міжміського значення М-03 Київ – Харків – Довжанський. Подробиці з місця подій, а також вимоги протестувальників опублікували в соціальних мережах.

Мешканці міста виступають з протестом проти підвищення тарифів на газ і електрику. Під час страйку активісти перекрили трасу Київ – Харків – Довжанський, в результаті чого виникла пробка. Як повідомляє Телеграм-каналі "Типове ХТЗ", протестуючих зібралося чимало.

"У Валках люди перекрили трасу Харків-Київ. Страйкують проти підвищення цін на електрику та доставку газу", – йдеться в повідомленні.

Ні тарифному геноциду: протестувальники перекрили трасу Харків-Київ через ціни на газ

Ні тарифному геноциду: протестувальники перекрили трасу Харків-Київ через ціни на газ

Ні тарифному геноциду: протестувальники перекрили трасу Харків-Київ через ціни на газ

Скріншоти (Типове ХТЗ)

Наголошується, що з приблизно о 12:00 місцеві жителі безперервно ходили по пішохідному переходу біля поста поліції, тим самим блокуючи рух транспорту. Станом на 14:45 акція протесту припинилася, рух машин відновлено.

В соцмережах учасники акції зазначили, що вимагають скасування різкого зростання тарифів на електроенергію і підвищення ціни транспортування газу.

"Акція організована в підтримку протесту мітингувальників Полтавської області та інших областей України", - повідомили організатори.

Ні тарифному геноциду: протестувальники перекрили трасу Харків-Київ через ціни на газ

Скріншот (facebook.com)

Раніше ми також повідомляли, що в Україні зростуть тарифи на проїзд у громадському транспорті.

Також ми писали, що в Мінекономіки розповіли, як будуть змінюватися ціни на початку 2021 року.

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Новини України Життя протесттарифи на жкг

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