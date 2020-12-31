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Как будут меняться цены в начале 2021 года: прогноз Минэкономики

Киев, Четверг 31 декабря 2020 12:12
Как будут меняться цены в начале 2021 года: прогноз Минэкономики
Фото: магазин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Темпы инфляции будут сдерживаться за счет соращения расходов населения

В течение І квартала 2021 года на уровень потребительской инфляции будут влиять несколько факторов. В частности, переориентация населения на товары первой необходимости и воздержание от лишних расходов.

Об этом говорится в обзоре Департамент стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

Как отмечается в обзоре, стимулировать рост цен будут факторы монетарного и административного характера (повышение тарифов, в частности на электроэнергию, природный газ). Также на цены будет давить высокая себестоимость производства под влиянием сезонности на продовольственном рынке.

С другой стороны, усиление такого фактора, как воздержание от значительных расходов на фоне пандемии COVID-19 (особенно на фоне введения локдауна в январе и продления карантина до конца февраля), наоборот, частично компенсирует действие инфляционных факторов, отметили в Минэкономики.

"Предсказуемая и сдержанная динамика обменного курса гривны в целом не будет искажать ценообразование на потребительском рынке", - говорится в обзоре.

Напомним, НБУ ожидает ускорения инфляции из-за бюджетных расходов в конце 2020 года. По данным НБУ, традиционно высокий объем расходов из государственного бюджета в конце года может усиливать инфляционное и девальвационное давление. Это же касается бюджетных расходов следующего года.

Отметим, в государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.

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Новости Украины Экономика инфляцияценыМинистерство экономического развития и торговли

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